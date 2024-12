Lidl, Penny und Co.: Feuerwerks-Verkauf schon ab Anfang Dezember – Kunden geschockt

Dieser Anblick in manchen Prospekten sowie Filialen von Lidl, Penny oder anderen Discountern hat einige Kunden ganz schön geschockt. Die Märkte boten bereits in der ersten Dezember-Woche eine große Feuerwerks-Auswahl an.

Wie kann das sein? Üblicherweise werden Raketen, Böller und Co. doch erst an den Tagen unmittelbar vor Silvester verkauft. Das ist sogar gesetzlich vorgeschrieben. Verstoßen Lidl, Penny und die anderen Einzelhändler hier etwa gegen geltendes Recht? Eins nach dem anderen.

Lidl und Penny bieten Feuerwerk an

Ein Blick in die Prospekte von Lidl oder Penny hatte es bereits Ende November verraten. Dort hatten die Discounter angekündigt, ab dem 2. Dezember viele verschiedene Feuerwerks-Artikel anzubieten.

Ein großes Fontänen-Sortiment, reichlich Tischfeuerwerk, Bengalische Handfackeln, Bodenkreisel, Wunderkerzen oder auch ein Set zum Wachsgießen – Freunde der Pyrotechnik wurden in teilnehmenden Filialen von Lidl oder auch Penny in der ersten Dezember-Woche fündig.

Kunden von Lidl und Penny überrascht

Doch gleichzeitig waren viele Kunden irritiert. Schließlich gibt es in Deutschland ein Gesetz, das klar vorschreibt: Silvester-Feuerwerk darf nur an den letzten drei verkaufsoffenen Tagen des Jahres verkauft werden.

In den meisten Jahren bedeutet das: Lidl, Penny und Co. dürfen Raketen, Böller und andere Feuerwerks-Artikel am 29., 30. und 31. Dezember verkaufen. Weil der 29. Dezember in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, geht der Verkauf 2024 bereits am 28. Dezember los. Aber warum sahen Kunden schon ab dem 2. Dezember so viel Feuerwerk in den Regalen?

Bei den Produkten, die Lidl und Penny in der ersten Dezember-Woche im Angebot hatten, handelte es sich um vergleichsweise kleines Jugend-Feuerwerk, dessen Verkauf während des ganzen Jahres erlaubt ist. Raketen oder Böller waren in jenen Sortimenten nicht enthalten.

Verkaufsstart von Silvester-Feuerwerk Ende Dezember

Und so geht der Verkauf des „echten" Silvester-Feuerwerks auch bei Lidl und Penny wie in jedem Jahr erst Ende Dezember los.