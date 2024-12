Lidl: Mega-Schlangen schon mitten in der Nacht – „Deutschland verblödet“

Es ist immer wieder ein unglaubliches Naturereignis: In regelmäßigen Abständen bilden sich riesige Schlangen vor Discountern, wenn diese mal wieder spezielle Aktionsware im Angebot haben. So geschah es nun erneut bei Lidl.

Eine Lidl-Filiale in Berlin ließ sich was ganz Besonderes einfallen. Im Mittelpunkt stand das womöglich größte Hype-Produkt der vergangenen Wochen: die Dubai-Schokolade.

Lidl mit irrer Aktion

Der Markt im Stadtteil Marienfelde verschenkte 500 in Geschenkpapier eingepackte Schokoladentafeln. Während sich in 496 dieser 500 Verpackungen eine Tafel herkömmlicher Vollmilch-Schokolade befand, schlummerte in einer Verpackung eine Tafel Dubai-Schokolade – sowie ein Einkaufsgutschein für Lidl im Wert von 250 Euro. In drei weiteren Paketen wartete auf glückliche Gewinner zudem eine Dubai-Reise im Wert von jeweils 3.000 Euro.

Schon gegen 2 Uhr in der Nacht versammelten sich erste Kunden vor der Filiale von Lidl in Berlin, um bei Ladenöffnung am Morgen die begehrten Schokoladentafeln zu ergattern. Kurz vor Öffnung um 7 Uhr standen rund 200 Menschen vor dem Markt.

Auch interessant: Lidl: Große Warnung vor neuem Bezahlsystem – Kunden wissen nicht, wie ihnen geschieht

Lidl: „Wie verrückt war das bitte?“

„Wie verrückt war das bitte?“, schrieb Lidl auf seinem Instagram-Account: „Eine mega Schlange vor unserem Lidl in Berlin – und das wegen einer Dubai-Schokolade. Oder vielleicht doch wegen der drei Reisen, die es zu gewinnen gab?“

Außerdem versprach Lidl: „Für alle, die jetzt leer ausgingen: No worries. Schon bald gibt es die Dubai-Schokolade für alle!“

„Deutschland verblödet jeden Tag mehr“

Unter dem Posting von Lidl diskutierten Kunden hitzig über die Aktion. „Anscheinend gutes Marketing“, fand ein Kunde des Discounters. Viele andere Personen sahen das Ganze eher kritisch. „Oh no, wie bescheuert ist das denn? Deutschland verblödet jeden Tag mehr“, kommentierte eine Kundin. Eine andere meinte: „Die Menschen werden immer bekloppter.“ Und auch der nächste Kunde fand: „Da kann man doch nur noch mit dem Kopf schütteln.“