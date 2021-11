Lidl: Kunde in großer Sorge! Seit Wochen fehlt DIESES wichtige Produkt – „Unternehmt etwas, bitte“

Die derzeitigen Lieferengpässe machen sich nun auch bei Lidl bemerkbar – doch ausgerechnet bei einem Produkt, bei dem du es nicht erwartet hättest.

Deswegen will ein Kunde von Lidl nun wissen: Wann gibt es wieder Katzenstreu? Die Antwort ist ernüchternd.

Seit acht Wochen sucht ein Kunde bei Lidl vergeblich nach einem bestimmten Produkt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Lidl: Kunde sucht vergeblich nach Katzenstreu

„Seit nun mehr 8 in Worten acht! Wochen, gibt es einfach kein Katzenstreu mehr! Seit August gibt es Lieferschwierigkeiten, woran liegt es denn? Braucht ihr Hilfe bei der Suche nach neuen Lieferanten? Unterstützung bei der Rohstoffbeschaffung? Oder mögt ihr einfach mittlerweile keine Katzen mehr?“, fragt der Kunde scheinbar leicht gereizt nach.

Lidl: Kunde bittet um Stellungnahme zum ausbleibenden Katzenstreu

Dazu erklärt der Kunde, dass er mit dem Ausbleiben des Streus selber in der Mangel steckt: „Unsere Stubentiger nehmen es uns wirklich übel, wenn sie ihr gewohntes Streu bekommen – und das nehmen wir euch übel.“

Für ihn ist die Lage zu Hause bereits sehr kritisch: „Mittlerweile mieten wir uns sogar Autos, um unsere Region in konzentrischen Kreisen von Lidl zu Lidl abzufahren. Bitte! Unternehmt etwas gegen den Katzenstreumangel! Oder kommuniziert offen, dass ihr es aus dem Sortiment genommen habt. Aber unternehmt etwas, bitte!“

Im Netz sorgt dieser Hilferuf für mächtig Belustigung.

Lidl: Wegen der Lieferengpässe ist Geduld gefragt

„Manche Menschen sind etwas merkwürdig“, kommentiert ein Nutzer und fügt einen lachenden Smiley hinzu. Ein anderer geht noch einen Schritt weiter und kommentiert sichtlich genervt: „Mein Gott, wenn Du sonst keine Probleme hast als das Katzenstreu für dein Viehzeug… Deutschland verblödet!“

Lidl selber bedauert die derzeitige Situation und antwortet: „Leider können wir momentan die gewünschten Artikel nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stellen. Da die Warenverfügbarkeit in unseren Filialen für dich als Kunde wie auch für uns als Händler von entscheidender Bedeutung ist, arbeiten wir bereits mit Hochdruck an einer Lösung. Für dein Verständnis und deine Geduld bedanken wir uns sehr.“

Geduld müssen die Kunden bei Lidl und Co. wegen der derzeitigen Lieferengpässe auch weiterhin haben. (ali)