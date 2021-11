Lidl schickt Fleisch-Fans ins „Squid Game“ – zusammen mit DIESEM Hollywood-Star

Dass Lidl immer wieder durch gute Marketing-Gags auffällt, ist längst kein Geheimnis mehr.

Nun haben sich die kreativen Köpfe von Lidl wieder etwas neues einfallen lassen.

Lidl holt sich Hollywood-Action-Star für neues Werbevideo ins Boot

Um Werbung für die veganen Burger-Patties zu machen, holt sich der Discounter Inspiration bei mehreren Dingen.

Denn wer erinnert sich nicht an die legendäre Werbung von Coca Cola, in der aus der Frau auf der Couch plötzlich Nationaltorhüter Manuel Neuer wird, der dann verkündet: „Vielleicht bin ich ja gar nicht deine Frau, sondern Manuel Neuer?“ Genau das greift nun auch Lidl auf, doch die Frau auf der Couch verwandelt sich in einen Hollywood-Action-Star.

Nachdem eine Frau ihrem Mann einen Burger gemacht hat, von dem er sich genüsslich einen Bissen gönnt, sagt sie: „Vielleicht ist das ja gar kein Fleisch, sondern die veganen Burger-Patties von Lidl? Und vielleicht bin ich ja gar nicht deine Frau, sondern Ralf Möller?“

Ralf Möller hat sich einen Auftritt im neuen Lidl-Werbevideo nicht nehmen lassen. (Archivbild) Foto: imago images/Future image

Und plötzlich sitzt der Star im Lidl-Trainingsanzug auf der Couch. Doch damit nicht genug: Der Discounter nimmt noch einen beliebten Trend auf die Schippe, in dem er den Mann gemeinsam mit Möller ins Squid Game schickt. (Beliebsteste aktuell Netflix-Serie, Anm. d. Red.)

Gewinnspiel von Lidl mit Ralf Möller

Doch da möchte der Mann gar nicht sein. Die Frage, die er am Ende des Werbevideos an Möller stellt: „Wo ist eigentlich meine Frau?“

Die ganze Aktion dreht sich im Endeffekt um ein Gewinnspiel von Lidl, bei dem Kunden einen blauen Trainingsanzug gewinnen können. Und ein bisschen Werbung für vegane Produkte steckt auch noch dahinter.

Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 8. November. Hier kommst du zum Gewinnspiel. (fb)