Lidl: Offengelegt! DAS verdienen Kassierer beim Discounter

Beim Einkauf bei Lidl kannst du Geld sparen, wenn du die richtigen Artikel in den Warenkorb legst.

Doch spart Lidl selbst an den Gehältern der Mitarbeiter? Wir haben für dich nachgeschaut, was der Discounter jeden Monat auf die Konten von Kassierern, Verkäufern, Managern und Co. überweist.

Lidl: Gehälter offengelegt – das verdienst du beim Discounter

Rund 91.000 Mitarbeiter sorgen bei Lidl dafür, dass du täglich Produkte deines Bedarfs in den Einkaufswagen legen kannst. Einige davon triffst du an vorderster Front in einem der 3200 Geschäfte in Deutschland.

Viele weitere arbeiten hinter den Kulissen. Lidl betriebt bundesweit 39 Warenverteilzentren, an denen Logistiker Lohn und Brot verdienen. Hinzu kommen Buchalter, Managerinnen, Lehrlinge und Co. Doch wie viel verdienen sie?

Das ist wie bei vielen anderen Unternehmen auch abhängig von der Position.

Lidl: Das verdienen die Mitarbeiter!

Laut der Online-Plattform für Arbeitgeberbewertungen „kununu“ sieht das im Durchschnitt so aus (Angabe in Bruttolohn pro Jahr):

Verkaufskraft im Einzelhandel: 24.700 Euro

Einzelhandelskauffrau/-mann: 29.400 Euro

Filialleiter/in: 54.200 Euro

Stellvertretende/r Leiter/in: 38.200 Euro

Leiter/in Vertrieb: 82.200 Euro

Sachbearbeiter/in: 36.500 Euro

Teamleiter/in: 54.900 Euro

Lehrling: 12.800 Euro

Kaufmännische/r Angestellte/r: 38.700 Euro

Kassierer/in: 21.200 Euro

Anscheinend sind die Mitarbeiter mit der Ausbeute zufrieden. Gehalt und Sozialleistungen bewerten sie auf der Plattform mit 4,1 von fünf möglichen Sternen.

Einige Mitarbeiter hinterlassen positives Feedback: „Gutes Gehalt, dafür auch bei Einzelnen hohe Leistungsanforderung.“ Ein anderer meint jedoch: „Das Gehalt ist einfach nur noch lächerlich.“ (vh)