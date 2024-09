Lidl-Filialleiter zeigt irren Trick – so zahlst du für deinen Einkauf 0 Euro

In Zeiten von horrenden Lebensmittelpreisen klammern sich viele Verbraucher an Spartricks und kostenlose Angebote. Doch diese sind schwer zu finden. Ein Lidl-Filialleiter hat jetzt einen irren Trick geteilt, mit dem du deinen Einkauf umsonst bekommst!

Einkaufen, ohne zu zahlen – das ist wohl der Traum eines jeden Verbrauchers. Ein Influencer und Lidl-Filialleiter weiß, wie das möglich ist, und offenbart auf seinem TikTok-Account, wie du am Ende auf deinem Kassenbon einen Betrag von 0 Euro stehen hast. Die Sache hat aber auch einen Haken.

Lidl-Filialleiter weiß, wie man spart – und teilt seinen Trick auf TikTok

Einfach einkaufen, ohne das Portemonnaie zu zücken – das soll wirklich gehen? Mag man dem Lidl-Filialleiter glauben schenken, dann ja. Du brauchst aber in jedem Fall die App des Discounters auf deinem Smartphone.

Dort findest du eine Auswahl von Coupons, die du aktivieren kannst. Wenn du die richtigen auswählst, zahlst du an der Kasse nichts für deinen Einkauf. Welche Produkte es gratis gibt, ist von Tag zu Tag unterschiedlich. Der Lidl-Filialleiter kauft als Beispiel Nudeln, ein Donut, ein Brot und eine Apfeltasche. „Im Leben kriegst du nichts geschenkt? Doch, bei Lidl ja“, behauptet der Influencer gleich zu Beginn seines Videos.

Rabattaktionen können in der Lidl-App per Glücksrad freigeschaltet werden

Und tatsächlich. Durch das Aktivieren der Gratis-Coupons muss er am Ende an der Kasse nichts zahlen – auf dem Kassenbon steht 0 Euro! Und dafür ist die Ausbeute mit Nudeln, Donut, Apfeltasche und Meisterbrot wirklich nicht schlecht.

Die verschiedenen Rabattaktionen können in der Lidl-App per Glücksrad freigeschaltet werden. Wenn du besonders viel Glück hast, dann erhältst du also einige Gratis-Produkte. Allerdings gibt es diese Aktion ausschließlich in der Lidl-App.