Lidl: Bargeld wird an Kasse zum Problem – Filialleiter enthüllt es

Immer weniger Menschen zahlen an der Kasse von Lidl, Aldi und Co. mit Bargeld. Spätestens seit der Corona-Pandemie ist bei zahlreichen Verbrauchern das kontaktlose Zahlen mit der Karte angekommen. Doch hin und wieder werden Milch, Kartoffeln und Co. dann doch mit Bargeld erstanden.

Und dann könnte es unter Umständen so richtig unangenehm werden – zum Beispiel, wenn du plötzlich feststellst, dass dir das Bargeld an der Kasse von Lidl, Aldi und Co. fehlt. Wie ein Lidl-Filialleiter weiß, gibt es dafür gleich zwei Lifehacks.

Lidl: Unangenehme Momente an der Kasse

Wer kennt es nicht: Da erledigt man seinen Wocheneinkauf und am Ende landet mehr als ursprünglich geplant im Einkaufswagen. Blöd nur, wenn man beim Zahlen an der Kasse dann feststellt, dass man zu wenig Geld dabeihat!

Das kann für unangenehme Momente sorgen – vor allem, wenn die Warteschlange hinter dir lang ist. Doch ein Problem sollte das nicht darstellen, wie „der fillialeiter“ auf der Social-Media-Plattform Tiktok seinen Followern verrät.

Das rät ein Lidl-Filialleiter

So kannst du zum Beispiel die Bezahlung deines Einkaufs aufteilen. Wenn du also zum Beispiel für deine Ware 80 Euro zahlen musst, aber nur 60 Euro in bar dabeihast, kannst du den Rest auch einfach mit der Karte zahlen. Doch der gut gemeinte Hack kommt nicht bei allen Followern so gut an.

Die Meinung der Nutzer: Warum nicht gleich alles mit der Karte zahlen? Auf den ersten Blick scheint es durchaus weniger sinnvoll – außer du willst dein Bargeld unbedingt loswerden. Da ist dieser Tipp doch um einiges nützlicher: Wenn das Portemonnaie und damit sowohl dein Bargeld als auch deine Karte im Auto oder Zuhause vergessen wurden, kann der Kassierer eine Bonrückstellung ausstellen.

Auf dieser Bonrückstellung steht ein Code, auf dem die eingescannte Ware hinterlegt ist. Du musst also nur eben dein Portemonnaie holen, bezahlen, und dann gehört der Einkauf dir.