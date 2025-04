Sparkasse: Passwort falsch? SO kommst du bald dennoch ins Online-Banking

Ob in der Hektik beim Einkaufen oder einfach so – schon viele haben beim Online-Banking der Sparkasse ihr Passwort vertippt. Der Haken: Nach dem dritten Mal ist man gesperrt und muss den lästigen Gang zur Bankfiliale oder das Warten auf eine neue PIN in Kauf nehmen.

Klingt frustrierend, oder? Aber keine Sorge, dieser Stress könnte bald ein Ende haben! Die Sparkasse bringt eine brandneue Funktion auf den Markt, die das Entsperren deutlich vereinfacht – und das sogar direkt von zu Hause aus.

Sparkasse: Mit dem Personalausweis einfach das Passwort zurücksetzen

Wie das funktioniert? Die Lösung lautet digitale Identifikation per eID! Du wirst damit in der Lage sein, deinen gesperrten Online-Banking-Zugang ganz einfach durch die Nutzung des digitalen Personalausweises zu entsperren. Keine PIN-Anforderung mehr, keine Filiale, die aufgesucht werden muss. Einfach den Personalausweis zur Hand nehmen, das Smartphone zücken und in wenigen Minuten ist der Zugang wieder freigeschaltet.

+++ Sparkasse macht es offiziell – Kunden werden es bei jeder Kartenzahlung merken +++

Aber was genau steckt hinter der eID? Sie ist auf dem Chip des deutschen Personalausweises bereits seit 2010 gespeichert und enthält alle wichtigen Daten zur persönlichen Legitimation. Wer die eID nutzen möchte, benötigt laut der „FAZ“ bloß ein Smartphone mit NFC-Funktion und eine PIN, die man bei der zuständigen Behörde nachträglich beantragen kann. Sobald diese Voraussetzungen erfüllt sind, kannst du die AusweisApp nutzen, um die Daten schnell und sicher einzulesen.

Drei Millionen Mal: Filialen müssen oft Online-Zugänge freischalten

Diese Neuerung ist dabei nicht nur ein Zeitersparnis für dich, sondern auch für die Sparkassen selbst. Denn aktuell müssen allein die 343 deutschen Sparkassen jedes Quartal rund drei Millionen Male die Online-Banking-Zugänge der Kunden freischalten. Doch mit der eID könnte sich das alles ändern, und die Mitarbeitenden könnten sich dann effizienter um andere Services kümmern.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Mehr News:

Kurz gesagt: Bald schon könnt ihr den nächsten „Ich-bin-ausgesperrt“-Moment einfach und schnell überwinden – ganz ohne Anstehen oder langes Warten auf eine neue PIN.