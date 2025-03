Lidl-Kunden rasten aus – darf der Osterhase nicht mehr so heißen?

Ostern steht vor der Tür! Da das Fest in diesem Jahr recht spät gefeiert wird, ist die Vorfreude bei Groß und Klein umso größer. In den Discountern und Supermärkten wie Lidl oder Rewe lächeln uns längst schon die Schokohäschen aus den Regalen an.

++ Ebenfalls spannend: Lidl verkauft praktisches Produkt – doch die Nutzung ist strafbar ++

Doch vor allem Lidl-Kunden sind gerade stinksauer! Darf hier der Osterhase nicht mehr Osterhase heißen?

Lidl-Kunden rasten wegen Osterhasen aus

Wusstest du eigentlich schon, warum Ostern jedes Jahr auf ein anderes Datum fällt? Mal feiern wir das Fest im März, mal im April. Das liegt daran, dass Ostern immer am Sonntag nach dem ersten Frühlingsmond gefeiert wird. So fällt Ostersonntag dieses Jahr auf den 20. April. Da ist die Vorfreude jetzt schon riesengroß. Auch die Supermärkte haben bereits die Regale mit lauter Osterleckereien bestückt. Doch Lidl bringt einige Kunden mit einer Aktion nun auf 180. Was ist da los?

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

In einem Prospekt wirbt der Discounter aktuell mit seinen sogenannten „Sitzhasen“ der Marke Favorina. Und das scheint für den ein oder anderen User bei Facebook ein echtes Aufreger-Thema zu sein. Es dauert im Netz nicht lange, bis sofort die angebliche Woke-Bubble oder gar die Grünen als Schuldige dafür ausgemacht werden, die wohl Rücksicht auf jene Gesellschaftsgruppen nehmen wollen, die kein Osterfest feiern.

Über die entsprechenden Kommentare dazu, die von der Recherchegruppe „DieInsider“ gesammelt wurden, kann man nur den Kopf schütteln.

„Sitzhase“ kein unüblicher Begriff

Dabei ist die Bezeichnung „Sitzhase“ gar nicht mal so unüblich – nicht nur bei Lidl – und bezieht sich wohl nur auf die Position, die der Schokohase hier einnimmt. Wer den Begriff im Netz in eine Suchmaschine eingibt, sieht schnell, dass viele Hersteller auch ihre Süßwaren online unter diesem Namen anbieten.