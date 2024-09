Lidl und Kaufland drehen an der Preisschraube – Kunden können es kaum fassen

Kunden von Lidl und Kaufland, aufgepasst! Die beiden Supermärkte drehen an der Preisschraube. Es geht um ein beliebtes Lebensmittel.

Seit einigen Jahren trifft viele Kunden beim Gang in den Supermarkt immer wieder der Schlag. Der Grund: horrende Lebensmittelpreise! Umso erfreulicher ist es, wenn die Preise zur Abwechslung auch mal gesenkt werden. So ist es jetzt bei Lidl und Kaufland der Fall.

Lidl und Kaufland: Wer es süß mag, sollte jetzt weiterlesen

Lidl und Kaufland gehören beide zur Schwarz-Gruppe. Und wer ab Montag (16. September) das Zuckerregal in den beiden genannten Supermärkten ansteuert, der wird große Augen machen, denn: Zucker wird ab sofort günstiger!

So fällt der Preis für Zucker bei Lidl in der 1-Kilogramm-Packung von 1,49 Euro auf 0,99 Euro, der Puderzucker in der 250-Gramm-Packung von 0,49 Euro (Grundpreis: 1,96 Euro/Kilogramm) auf 0,39 Euro (Grundpreis: 1,56 Euro/Kilogramm) und der Würfelzucker in der 1-Kilogramm-Packung von 1,69 Euro auf 1,29 Euro.

Lidl und Kaufland: Das steckt hinter den gesunkenen Preisen

Ähnlich sieht es bei Kaufland aus: So kostet zum Beispiel der Zucker der Eigenmarke K-Classic 0,99 Euro statt 1,49 Euro, Puderzucker verschiedener Marken 0,39 Euro statt 0,49 Euro und Gelierzucker 0,79 Euro statt 0,99 Euro. Als Grund für die gesunkenen Preise gibt Kaufland „gesunkenen Rohwarenpreise“ an. Und diese wolle man an die Kunden weitergeben, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

„In den vergangenen Monaten waren die Verbraucher von gestiegenen Lebenshaltungskosten betroffen. Kaufland steht für eine große Auswahl zu niedrigen Preisen. Dazu gehört es aus Unternehmenssicht auch, Preisvorteile direkt an die Kunden weiterzugeben. Seit vergangenem Jahr hat Kaufland bereits über 4.000 Artikel dauerhaft im Preis gesenkt“, heißt es von Kaufland. Man darf gespannt sein, bei welchem Lebensmittel als nächstes an der Preisschraube gedreht wird…