Kaufland eifert Aldi und Lidl nach: Für diese Produkte könnten Kunden bald Schlange stehen

Kaufland feiert ein besonderes Jubiläum: Der Supermarkt in Neckarsulm, dem Sitz des Unternehmens, wird 40! Vier Jahrzehnte schon können Kunden dort einkaufen – und sich jetzt über ein besonderes Angebot freuen. Denn zur Feier des Jubiläums hat das Unternehmen eine komplett neue Produkt-Reihe entworfen.

Und dabei hat sich Kaufland womöglich bei Aldi und Lidl etwas abgeschaut. Auch die Discounter haben ihre Kunden bereits mit ähnlichen Artikeln gelockt – und das mit großem Erfolg. Womöglich werden auch beim Supermarkt demnächst die Kunden die Läden einrennen.

Kaufland bringt eigene Kollektion raus

Trommelwirbel bitte: Kaufland launcht seine erste eigene Kollektion. Nach den beliebten Aldi-Letten und Lidl-Weihnachtspullis könnte jetzt auch der Supermarkt für den nächsten Kunden-Kracher sorgen. Bei den Discountern standen die Kunden stets Schlange, um die Produkte mit Unternehmens-Logos zu bekommen. Ob es auch beim Supermarkt so sein wird?

„Freut euch auf Shirts, Pullover und vieles mehr im lässigen Streetwear-Style mit entspannten Schnitten, klassischen Retro-Elementen und Allover-Branding“, bewirbt das Unternehmen die neue Kollektion auf linkedin. Alles kommt in den Unternehmensfarben Rot, Schwarz und Weiß. Besonders dürften sich die Kunden über die auf 1.500 Stück limitierten Low-Cut-Sneaker und T-Shirts mit dem „Kaufland 1984“-Bedruck freuen – in Erinnerung an das Gründungsjahr.

Kaufland-Kollektion bisher nur exklusiv

Jetzt kommt jedoch eine schlechte Nachricht: Der Verkauf ist bereits am 5. September gestartet. Viel dürfte also nicht mehr übrig sein von der Retro-Kollektion. Außerdem sind die Artikel nur bei Kaufland in Neckarsulm erhältlich.

Allerdings, und das ist die gute Nachricht, handelt es sich hierbei um einen exklusiven Vorabverkauf. Das bedeutet, die Kollektion dürfte auch in anderen Märkten erhältlich sein. Wann ist jetzt nur noch die Frage, die es zu beantworten gilt.