Kaufland stellt Sortiment um – Kunden müssen genau hinschauen

Kaufland geht den nächsten Schritt und überarbeitet sein Sortiment. Kunden werden die Veränderung schon bald selbst sehen. Doch dafür müssen sie ganz genau hinschauen, denn ein neues Detail versteckt sich auf der Verpackung.

Kaufland setzt auf Bioland

In Supermärkten wie Kaufland gibt es einige Eigenmarken, auch beim Fleisch. Eine davon ist K-Bio. Diese Produkte der Marke erfüllen bereits die europäischen Richtlinien für Bio-Qualität. Doch seit Kaufland vor zwei Jahre eine Partnerschaft mit Bioland begonnen hat, will das Unternehmen nun auch das Siegel auf seine eigenen Produkte packen.

Dafür bedarf es jedoch einiger Veränderungen. So müssen die Hersteller strengere Regeln hinsichtlich Fütterung und Haltung erfüllen. Es benötigt regional angebautes Futter, um Transportwege zu minimieren sowie regelmäßiges Weiden. Zudem kontrolliert Bioland jedes Jahr seine Betriebe auf die vereinbarten Tierwohl-Standards.

Das komplette Schwein- und Rinderfleisch-Sortiment soll nun auf diese Bioland-Richtlinien umgestellt werden. Insgesamt 17 Produkte werden so künftig mit dem Bioland-Siegel ausgestattet.

Kaufland will mehr Bio anbieten

Ob Hackfleisch, Gulasch oder Schnitzel – K-Bio goes K-Bioland. Das Unternehmen setzt damit auf mehr Nachhaltigkeit beim Bio-Sortiment. Kaufland verfolgt damit eine „langfristige Verbesserung von Umwelt- und Sozialstandards in der Lieferkette und eine verantwortungsvolle Produktion von Lebensmitteln“, auch, „um das Tierwohl in der Nutztierhaltung so langfristig weiter voranzutreiben“, so Stefan Rauschen, Geschäftsführer Einkauf Frische.

Bioland-Präsident Jan Plagge kündet sogar weiter Bio-Produkte im Kaufland-Sortiment an. „Bio ist gefragt und daher bauen wir gemeinsam mit unseren Partnern das Bio-Angebot weiter aus. Künftig können Kundinnen und Kunden auch bei Kaufland Bioland-Fleisch einkaufen und sich damit bewusst für hochwertige regionale Bio-Qualität sowie einen besonders hohen Tierwohl-Standard entscheiden.“