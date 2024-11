Lidl-Chef packt aus – diesen gefährlichen Fehler machen Kunden immer wieder

Immer wieder erlebt man, dass man Lebensmittel wegschmeißen muss, weil man diese Zuhause falsch gelagert hat. Oft passiert es, dass Produkte ihren Weg in den Kühlschrank finden, obwohl sie dort gar nichts zu suchen haben. Ein Lidl-Chef erklärt jetzt auf TikTok, wie man die Lebensmittel am besten lagern soll, damit diese so lange wie möglich frisch bleiben.

Kevin Kublik arbeitet beruflich als Filialleiter bei Lidl und betreibt einen erfolgreichen TikTok-Account, in dem er Kunden wertvolle Ratschläge gibt. In einem seiner Videos erklärt er den Kunden, wie man Produkte richtig lagert, damit diese so lang wie möglich haltbar sind, wie der „Westfälischer Anzeiger“ berichtet.

Lidl-Filialleiter: „Schokolade bekommt graue Flecken“

Besonders im Sommer ist man dazu verführt, gewisse Lebensmittel im Kühlschrank zu lagern, um diese vor der Hitze zu schützen. Als Beispiel nennt der Lidl-Filialleiter unter anderem Schokolade, die man vor allem im Hochsommer gerne im Kühlschrank lagert, damit diese nicht schmilzt.

Auf TikTok erklärt der Lidl-Filialleiter, dass man Schokolade „auf keinen Fall im Kühlschrank aufbewahren“ sollte. Er berichtet: „Bei tiefen Temperaturen löst sich der Zucker der Schokolade und die Schokolade bekommt graue Flecken.“ Das ist jedoch nicht das einzige Produkt, das man besser nicht in den Kühlschrank stellen sollte.

Auch Brot sollte man laut dem Lidl-Filialleiter nicht in den Kühlschrank stellen. Durch die Kühle trocknet Brot nämlich schneller aus und verliert dadurch auch deutlich an Geschmack. Auch Aufstriche, wie unter anderem Nutella oder auch Erdnussbutter, werden im Kühlschrank zu hart und lassen sich daher nicht mehr gut streichen.

Manche Öle sollte man im Kühlschrank lagern

Bei Ölen ist die Situation jedoch etwas anders und es gibt viele unterschiedliche Meinungen über deren optimale Lagerung. Der Lidl-Filialleiter hat da eine klare Meinung und warnt, dass man diese ebenfalls nicht im Kühlschrank lagern sollte. Jedoch gibt es eine Ausnahme, wie der „Westfälischer Anzeiger“ berichtet. Nach dem Öffnen ist es nämlich ratsam, bestimmte Öle, wie Leinöl, Walnussöl oder Kürbiskernöl, im Kühlschrank zu lagern.

Ganz anders ist es bei Kaffee, denn dieser gehört auf gar keinen Fall in den Kühlschrank. Der Lidl-Filialleiter erklärt auf TikTok: „Kaffee nimmt unangenehme Gerüche auf und neutralisiert diese. Danach ist dieser aber ungenießbar.“ Bevor man seine Lebensmittel falsch lagert, sollte man sich also vorher besser informieren.