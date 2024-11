Aldi mit Bargeld-Revolution an der Kasse – diesen Weg geht kein anderer Supermarkt

Ein Blick in den Geldbeutel und manch einer verdreht prompt die Augen. Warum? Im Münzfach und im Scheinbereich herrscht gähnende Leere. Das kann vor allem auf dem Wochenmarkt oder auch auf dem Flohmarkt ziemlich ärgerlich sein, schließlich kann man dort (meist) nicht mit Karte bezahlen.

Und wenn der Geldautomat zu weit weg ist, gehen viele lieber zu Rewe, Lidl & Co. Immerhin kann man dort Geld abheben und das Portemonnaie füllen. Doch nun läutet Aldi eine absolute Revolution ein.

Aldi, dm und Rossmann: Filialen werben mit Geldabhebe-Option

Dass man bei dm, Rossmann oder auch in den verschiedenen Supermärkten seinen Wunschbetrag abheben kann, ist seit langem bekannt. Dabei wird das Geld (meistens) zusammen mit der Einkaufssumme in Rechnung gestellt. Schließlich nennt man erst an der Kasse den gewünschten Barbetrag, der dann in der Regel mit der Karte bezahlt wird.

Allerdings ist dies an zahlreiche Bedingungen geknüpft: Nicht nur, dass man in der Regel einen Mindesteinkauf tätigen muss, auch der Einkaufswert dafür unterscheidet sich von Supermarkt zu Supermarkt. So kann man bei Dm bereits ab einem Produkt Geld abheben, bei Netto, tegut und Kaufland dagegen erst ab 10 Euro.

Auch bei Aldi kann man neuerdings Geld abheben. Hier beträgt der Einkaufswert laut „hanseaticbank“ bei Aldi Süd 5 Euro, bei Aldi Nord hingegen 1 Euro. Doch obwohl sich alle Discounter, Supermärkte und sonstigen Filialen über die Möglichkeit des Geldabhebens einig sind, unterscheidet sich Aldi in einem Punkt von allen anderen.

Maestro-Card, Debitkarten oder Visa? Damit kannst du beim Discounter bezahlen

So werden in den meisten Supermärkten Girocards, Kreditkarten oder auch Maestro-Karten akzeptiert – aber mit einer Karte kann man bisher vergeblich nach einer Möglichkeit suchen, Geld abzuheben. Die Rede ist von der Debitkarte. Und genau diese wird seit der Umstellung der Kreditkarten von den meisten Bankinstituten standardmäßig ausgegeben.

Doch nun können Debit-Nutzer aufatmen, denn bei Aldi kann man nun mit dieser Karte seinen Wunschbetrag abheben! Das bestätigte nun auch der Discounter, so meinte Aldi, dass „alle Maestro- und V-Pay-Girocards, Debitkarten sowie Master- und VISA-Kreditkarten“ akzeptiert werden.

