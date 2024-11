Rewe-Kunde blickt auf Pfandbon – und macht sich große Sorgen

Für viele Kunden bei Rewe, Kaufland & Co. gehört der Gang zum Pfandautomaten zu jedem Wocheneinkauf fest dazu. Pfandflaschen, Getränkedosen und sonstiges Leergut abgeben, ein paar Euro zurückbekommen und sich auf den restlichen Einkauf anrechnen lassen – das freut den Geldbeutel und die Umwelt.

Aber manchmal kann es auch gut sein, dass man sich den Pfandbon aus dem Automaten holt, ihn dann jedoch ein paar Minuten später im Stress an der Kasse einfach in der Hosen- oder Jackentasche vergisst. Und zuhause fällt der Zettel einem dann beim Umziehen vor die Füße. So erging es auch einem Rewe-Kunden, den beim Anblick seines Pfandbons jedoch direkt eine große Sorge packte.

Rewe-Kunde wegen Pfandbon besorgt

Im Social-Media-Forum „Reddit“ postete der Kunde ein Foto seines Beleges – und schnell wird erkennbar, dass dieser Bon schon deutlich länger in irgendeiner Tasche vergessen vor sich in vegetierte. Darauf ist nämlich das Datum „18. August 2024“ zu lesen. Der Reddit-Beitrag mit dem Foto wurde erst rund drei Monate später hochgeladen. Der Beleg wurde in einer Rewe-Filiale in Berlin ausgestellt und hat einen Wert von genau 8 Euro.

Das Problem: Diese drei Informationen sind quasi die einzigen, die man dem Pfandbon entnehmen kann. Der Rest des Bons ist in den Wochen und Monaten seit seiner Ausstellung bereits ziemlich abgenutzt, der Aufdruck verblasst immer mehr.

Dementsprechend äußert der „Reddit“-User nun seine große Sorge: „Denkt ihr, der wird noch akzeptiert?“ Auf die 8 Euro Pfand will der Rewe-Kunde nur sehr ungern verzichten.

Pfandbon vergessen – was nun?

In den Kommentaren unter seinem Beitrag melden sich sofort viele Nutzer zu Wort – einige von ihnen sind oder waren nach eigenen Angaben selbst im Einzelhandel tätig. Ihre Botschaft klingt zunächst beruhigend: Normalerweise sind Pfandbons nämlich nach ihrer Ausstellung satte drei Jahre gültig, solange die wichtigsten Informationen – wie etwa der Barcode zum Einscannen – dann noch erkennbar sind.

Doch wenn man sich das Foto auf Reddit anschaut, sieht man, dass der Strichcode des Reddit-Kunden bereits nach drei Monaten große Abnutzungsspuren aufweist. Ob er sich da jetzt zurücklehnt und den Zettel noch bis 2027 liegen lässt? Wohl eher nicht. Doch es gibt noch ein weiteres Problem.

Da der Pfandbon nicht in seiner alltäglichen Rewe-Filiale in unmittelbarer Nähe ausgestellt wurde, müsste der Kunde eine ganze Stunde mit dem Auto fahren, um den Bon in dem entsprechenden Laden einzulösen. Der Grund: Rewe ist eine Genossenschaft, viele Märkte werden von unterschiedlichen, selbstständigen Kaufleuten betrieben. Den Pfandbon aus einem anderen Laden akzeptiert man daher nur ungern oder überhaupt nicht.

Dem Kunden bleibt daher wohl kaum etwas anderes übrig, als den Zettel sicher aufzubewahren – und zu hoffen, dass er in den nächsten drei Jahren mal wieder in jener Berliner Rewe-Filiale vorbeikommt und dann den (bis dahin hoffentlich noch lesbaren) Beleg nicht erneut vergisst.