Kreuzfahrt: Diese Dinge solltest du niemals an Bord tun – sie könnten dich deinen Urlaub kosten

Mit dem Schiff über das Meer schippern, die tolle Landschaft bestaunen und pulsierende Städte erleben – so eine Kreuzfahrt kann schon wirklich erfüllend sein, doch aufgepasst: Auf einem Kreuzfahrtschiff musst du Regeln beachten, ansonsten ist es mit dem tollen Urlaub schnell vorbei.

Bei einer Kreuzfahrt gibt es bestimmte Dinge, die du niemals an Bord tun sollst. Es droht dir sogar der Rauswurf, wenn du dich nicht an die Regeln hältst.

Kreuzfahrt: DAS ist auf dem Schiff verboten

Grundsätzlich besitzt jedes Kreuzfahrtschiff einen eigenen Verhaltenskodex, an den du dich halten solltest. Bestimmte Dinge sind aber bei allen Redereien verboten und können mit einem Rauswurf enden. Du wirst am nächsten Hafen abgesetzt, dein Urlaub ist vorbei und kommst womöglich sogar auf die „schwarze Liste“.

Von der Reling ins Meer springen, Angeln von der Balkonkabine, den Anker setzen – ja solche verrückten Dinge sind alles schon passiert und wurden teilweise sogar mit Haftstrafen geahndet. Der vermutlich häufigste Grund für einen Rauswurf ist aber Gewalt und Aggressivität gegenüber der Crew oder anderen Passagieren. Das berichtet das Urlaubsportal „Cruisetricks.de“.

Jegliche Form von Gewalt werde auf Kreuzfahrtschiffen sofort geahndet. Die Passagiere müssen am nächsten Hafen an Land gehen und dürfen nicht wieder zurück an Bord kommen. Für sie ist der Urlaub dann gelaufen.

Gefährliches Selfie und Rauchen

Ein weiterer Grund für eine Verbannung ist das Besteigen der Reling. Für viele ist dies der perfekte Ort für ein Urlaubsselfie – doch die Konsequenzen sind es wohl nicht wert. Zumal das Besteigen der Reling ohnehin sehr gefährlich ist.

Sehr gefährlich auf einem Schiff ist außerdem Feuer. Deswegen ist das Rauchen in der Kabine oder auf dem Balkon bei den meisten Redereien strikt verboten. Wird man bei einem Verstoß erwischt, droht ebenfalls ein Rauswurf.

Auf der Verbotsliste stehen außerdem: Drogen, Rettungsübung versäumen, Drohnen fliegen lassen und Gegenstände über Bord werfen. Wenn du also das nächste Mal auf eine Kreuzfahrt gehst, solltest du dich genau informieren – ansonsten kann es dich sogar deinen Urlaub kosten.