Kreuzfahrt-Schiff ändert plötzlich die Route – das hatten sich Passagiere anders vorgestellt

Immer mehr Menschen entdecken Kreuzfahrt-Reisen für sich. Die Angebote sind immer zahlreicher, sodass Urlauber oft die Qual der Wahl haben. Kleines oder großes Schiff, eine Reise auf dem Meer über mehrere Wochen oder nur ein kleiner Kurztrip – auf jeden Fall gibt es fast kein Gewässer, auf dem keine Kreuzfahrt-Schiffe mehr vorkommen.

Bei der Wahl ihrer Kreuzfahrt-Reise ist oftmals vor allem die Reise-Route für Passagiere ausschlaggebend. Ein Ort, den sie immer schon mal sehen wollten, liegt genau auf dem Weg. Allerdings sollten Urlauber bei der Buchung eines bedenken: Die Route kann während der Reise jederzeit geändert werden, wenn der Kapitän es für nötig befindet.

Kreuzfahrt: Kurzfristige Routenänderung

Für die Passagiere an Bord kann das natürlich enttäuschend sein. Auch die Amadea von Phoenix Reisen musste ihre Route am Sonntag (5. Mai) kurzfristig ändern. Gebucht hatten die Passagiere eine Kreuzfahrt vom 3. bis 6. Mai von Hamburg über Esbjerg nach Dänemark sowie List auf Sylt und wieder zurück nach Hamburg.

Doch wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet, musste der zweite Zwischenstopp nun gestrichen werden. Als Ersatzhafen wurde Cuxhaven an der Elbmünde angesteuert, wo um etwa 12 Uhr der Anker gesetzt wurde. Der Grund für die Planänderung ist nicht bekannt.

Zu Beginn lief noch alles wie nach Plan und die Amadea konnte ihre Reise pünktlich am Cruise Center Altona in Hamburg beginnen. In Cuxhaven soll das Kreuzfahrt-Schiff jetzt bis tief in die Nacht liegen, ehe es gegen 3 Uhr den Heimweg zur Hansestadt wieder aufnehmen werde. Dort angekommen, warten schon die nächsten Reisenden. Denn am Montag (6. Mai) geht es auf eine viertägige Kreuzfahrt von Hamburg über Amsterdam und Oudeschild auf Texel nach Bremerhaven.