Kreuzfahrt: Kabinen-Katastrophe – Urlauber vermuten das Schlimmste

Die großen Kreuzfahrt-Dampfer der Aida-Flotte haben meist Platz für Hunderte Passagiere. Es gibt Kabinen für Einzelpersonen, Paare oder auch Familien. Besonders beliebt sind natürlich die Kabinen mit Balkon und Ausblick aufs Meer.

Doch diese Unterkünfte auf hoher See haben auch ihren Preis. Zudem sind sie sehr begrenzt und somit bleibt vielen Urlaubern gar nichts anderes übrig, als auf eine andere Kabine auszuweichen. Doch wie unser Partnerportal „Moin.de“ nun berichtet, graut es einem Paar bereits vor ihrer Kreuzfahrt.

Kreuzfahrt: Risiko bei der Buchung

Der günstigste Tarif bei Aida-Cruises ist der Vario-Tarif. Hier können Passagiere bereits bei der Buchung ein paar wertvolle Taler sparen. Allerdings gibt es jedoch auch einen großen Haken, denn die Kabinen-Zuteilung wird von der Reederei übernommen.

Einige Wochen bevor ein Paar mit der „Aida Nova“ in See stechen will, hat es nun ihre Unterkunft erfahren – und einen Schock bekommen! „Wir haben eine Kabine direkt unter dem Beach-Club bekommen“, zeigt sich der Mann in einer Facebook-Gruppe entsetzt. Sie fürchten nun um ihren Schönheitsschlaf in der Nacht. Bei langen Partynächten könnte es ganz schön laut werden – und das bis in die frühen Morgenstunden.

Schock für Pärchen

Und die Kommentare anderer erfahrener Kreuzfahrer befeuert ihre Befürchtungen sogar noch mehr. „Ja, das wird laut“, bestätigt eine Frau. Dabei wünscht sich doch jeder in seinem Urlaub endlich etwas Erholung und Entspannung vom stressigen Alltag zu bekommen. Doch ist die Kabine wirklich so schlimm?

