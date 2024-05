Kreuzfahrt: Was Inspektoren bei einer spontanen Prüfung auf diesem Schiff finden, macht sprachlos

Das Schiff „Margaritaville at Sea Paradise“ darf erst einmal nicht so schnell eine Kreuzfahrt starten. Denn Beamte des amerikanischen Gesundheitsministeriums CDC gaben dem Ozeanriesen bei einer Inspektion die Note „ungenügend“.

Das Schiff erreichte nur 83 Punkte, zum Bestehen braucht es aber 86 Punkte. Die Beamten stellten satte 65 Probleme fest.

++ Dazu interessant: Kreuzfahrt: Es geht um Leben und Tod – Kapitän trifft Entscheidung ++

Kreuzfahrt: Beamte nach Visite völlig geschockt

Anfang Mai besuchten Gesundheitsbeamte das Schiff „Margaritaville at Sea Paradise“ für eine unerwartete Gesundheitsinspektion. Die Beamten des Vessel Sanitation Program gaben dem Schiff bei ihrer Visite die Note „ungenügend“ mit 83 Punkten, wie der „Business Insider“ berichtet.

Zu den festgestellten 65 Problemen gehören Bedenken beim Essen und Trinken. Demnach habe ein Mitarbeiter eine Eismaschine mit Handschuhen bedient, die zusammen mit Werkzeugen aufbewahrt wurden. „Es war unklar, ob sich das Besatzungsmitglied vor dem Anziehen der Handschuhe die Hände gewaschen hatte“, sagt einer der beiden Beamten.

Darüber hinaus waren einige Kühlschränke, Gefriertruhen und Friteusen auf dem gesamten Schiff außer Betrieb. Gegenstände wie Sahne wurden nicht kalt genug gelagert. Auf den Decks waren einige Bereiche der Decks verschmutzt und in schlechtem Zustand. Auch völlig überfüllte Whirlpools bemängelt der Bericht des Gesundheitsamts.

Schiff will Mängel beseitigen

Wie das Schiff dem Magazin erklärt, werden bereits „gemäß der internen Richtlinien sofortige Korrekturmaßnahmen ergriffen. Dadurch werden die bei der Inspektion festgestellten Probleme behoben“. Eine erneute Inspektion soll so schnell wie möglich durchgeführt werden, damit der Kreuzer alsbald wieder in See stechen kann. Es seien schon einige dieser Probleme behoben. „Wir gehen davon aus, dass diese erneute Inspektion den USPH-Standard übertreffen wird“.

Mehr News:

Das Kreuzfahrtschiff „Margaritaville at Sea Paradise“ kann 1.680 Passagiere aufnehmen und hat ein vom amerikanischen Sänger Jimmy Buffet inspiriertes Design. Auf dem gesamten „Paradies-Schiff“ gibt es sieben Speiselokale, sechs Bars sowie Essens- und Getränkebereiche für die Crew.