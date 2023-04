Kreuzfahrt: Restaurant-Regel irritiert Passagiere – „Ich will essen, wann ich möchte“

Auf einer Kreuzfahrt bekommen Passagiere in der Regel das volle Service-Programm geboten. Täglich wird die Kabine geputzt und nett hergerichtet, ein wechselndes Unterhaltungsprogramm lässt Langeweile keine Chance und Essen rund um die Uhr – oder doch nicht?

Auf Facebook teilte ein Urlauber der Reederei Costa mit, dass er von festen Tischzeiten im Restaurant an Bord erfahren habe. Aber was ist, wenn zu der angesetzten Uhrzeit etwas anderes geplant ist? Muss der Reisende dann etwa hungern, bis es wieder etwas zu essen gibt?

Kreuzfahrt: Essen nur zu bestimmten Zeiten?

Große Verwirrung bei einem Costa-Passagier. „Es wird also eine Zeit festgelegt, die dann jeden Tag zu allen Mahlzeiten immer gleich ist? Wenn unsere Tischzeit z.B. Jeden Tag um 12 Uhr ist, dann muss ich definitiv essen, da ich eine Stunde später nicht ins Restaurant darf? Oder wie läuft das ab?“, schreibt ein Mann in einer Facebook-Gruppe und bittet um Aufklärung.

„Ich will Essen gehen, wann ich möchte, am Abend hätte ich nichts gegen eine fixen Essensplatz“, fügt ein weiterer Mann hinzu. Erfahrene Kreuzfahrt-Fans versuchen direkt zu beruhigen. „Diese feste Tischzeit gilt nur im Bedienrestaurant am Abend. Ansonsten kannst du Essen, wann du willst. Eigentlich durchgehend die ganze Zeit“, berichtet eine Frau von ihrer Reise. Diese Erfahrung können viele Urlauber ebenfalls bestätigen.

DAS sollten Urlauber wissen

Diese Redaktion hat bei Costa nachgefragt, jedoch bis dato keine Antwort erhalten. Aber das Portal „Schiffe und Kreuzfahrt“ erklärt es genau: „Feste Tischzeiten sowie gleichbleibende Tischnachbarn gehören zu den typischen Elementen einer klassischen Kreuzfahrt und sind auch heute noch an Bord vieler Kreuzfahrtschiffe zu finden.“ Bei Costa Kreuzfahrten gebe es neben dem Bedienrestaurant jedoch auch noch ein Buffetrestaurant sowie „verschiedene aufpreispflichtige Spezialitäten Restaurants“. Auf moderneren Schiffen der Reederei würden mittlerweile auch offene Tischzeiten im Hauptrestaurant angeboten.

Feste Tischzeiten gibt es jedoch auch bei anderen Kreuzfahrten wie MSC, Royal Caribbean International, Celebrity Cruises & Princess Cruises und Carnival Cruise Line. Allgemein gilt, dass jede Reederei ihre eigenen Restaurant-Regeln aufstellt. Hunger leiden wird aber wohl kein Passagier müssen – egal auf welchem Schiff.