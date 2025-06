Kreuzfahrt: Insel-Gebühr in Griechenland! Touristen müssen für diese Orte blechen

Griechenland kämpft mit den negativen Folgen des Massentourismus, besonders durch Kreuzfahrt-Passagiere. Diese strömen in Scharen auf die Inseln, ohne bedeutende Einnahmen vor Ort zu hinterlassen.

Sie benötigen weder Unterkünfte noch essen sie regelmäßig in lokalen Restaurants. Um das Problem zu lösen, führte die griechische Regierung eine sogenannte „Ankunftsgebühr“ ein, wie „L’Essentiel“ berichtet.

Neue Gebühren sollen Umdenken fördern

Seit dem 1. Juli zahlen Kreuzfahrt-Gäste je nach Insel und Saison eine Gebühr. Auf Mykonos und Santorini werden im Sommer 20 Euro fällig, während andere Inseln fünf Euro verlangen. In der Nebensaison sinken die Gebühren erheblich. In den Wintermonaten wird der Landgang auf Mykonos und Santorini mit vier Euro sogar deutlich günstiger.

Die Einnahmen werden aufgeteilt: Ein Drittel der Gelder fließt an die Gemeinden, denen die Verwendung freisteht. Ein weiteres Drittel erhält das Schifffahrtsministerium, um die Häfen zu modernisieren. Das letzte Drittel geht an das Tourismusministerium, das die Infrastruktur der Inseln verbessern soll. Erste Prognosen schätzen Einnahmen von etwa 50 Millionen Euro.

Einnahmen aus der Kreuzfahrt-Gebühr

2024 erreichte die Kreuzfahrtbranche in Griechenland einen neuen Rekord, wie „L’Essentiel“ berichtet. Insgesamt stoppten Kreuzfahrt-Schiffe 5490-mal in griechischen Häfen – ein Plus von fünf Prozent im Vergleich zu 2023. Besonders beliebt blieben Piräus mit 1,73 Millionen Passagieren, Santorini mit 1,35 Millionen und Mykonos mit 1,29 Millionen Besuchern.

Die Regierung verspricht Verbesserungen für Gäste und Bewohner. Ziel ist, die Wartezeiten zu verkürzen und den Besucherfluss besser zu steuern. Mit der neuen Gebühr möchte Griechenland Kreuzfahrt nachhaltiger machen und den betroffenen Inseln langfristig helfen.

