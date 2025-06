Kreuzfahrt: Neue Getränkepakete machen Aida-Passagiere stinksauer – „Da blickt ja niemand mehr durch“

Sommerzeit ist Reisezeit – und damit natürlich auch Kreuzfahrt-Zeit! Auf gewaltigen Ozeanriesen über die sieben Weltmeere dampfen, dabei eine ganze Reihe an exotischen Reisezielen ansteuern, und zwischendrin einfach mal auf der Sonnenliege an Deck entspannen und sich die Meeresbrise um die Nase wehen lassen – so stellen sich Kreuzfahrt-Fans wohl ihre Traumreise vor.

Die größte deutsche Kreuzfahrt-Reederei Aida nimmt pünktlich zur diesjährigen Haupturlaubssaison eine Änderung an ihrem Tarifmodell vorgenommen. Ab dem 15. Juli 2025 gelten neue Regeln bei Neubuchungen und bei der Auswahl von Getränkepaketen an Bord. Und die kommen nicht bei allen Passagieren gut an…

Kreuzfahrt: Aida ändert Getränkepakete

Ab dem 15. Juli gibt es künftig zwei Getränkepakete für Erwachsene und zwei Getränkepakete für Kinder – beide Altersgruppen können jeweils zwischen einem „All in“-Paket und einem „Fun“-Paket wählen. Alkoholische Getränke sind dabei lediglich im „All in“-Paket für Erwachsene (ab 25 Jahren) enthalten.

Wer bereits seine gesamte Reise als „All In“-Tarif gebucht hat, bekommt das entsprechende Getränkepaket direkt inklusive. Wer die „All In“-Getränkepakete einzeln buchen will, muss dafür an einer mindestens fünftägigen Aida-Reise teilnehmen. Auf Kurzreisen oder einigen Aida-Special-Reisen sind die Pakete also nicht buchbar. „Entscheidet sich ein Gast für ein Getränkepaket, muss für alle Mitreisenden in der Kabine das identische Paket gebucht werden“, teilt Aida zudem mit.

„Qualitativ schlechter geworden“

Und was sagen die Kreuzfahrt-Passagiere zu den neuen Getränkepaketen? Blickt man in die Kommentare unter dem Ankündigungs-Post von Aida auf Facebook oder YouTube, dann sieht man vor allem eines: Frust!

Ein Auszug aus dem empörten und irritierten Kunden-Feedback:

„Da blickt ja niemand mehr durch. […] Getränkepakete so teuer, dass man den ganzen Tag am Trinken sein müsste. Das Konzept wird meiner Meinung nach eher die Kunden abschrecken.“

„Das Getränkepaket wurde besonders beim Angebot von Cocktails verkleinert und ist aus meiner Sicht auch qualitativ schlechter geworden.“

„‚Umfangreiches Getränkepaket‘ ist ja wie auch immer mehr nach jedem Update der Barkarte ein Witz.“

„Schöne neue Tarifstruktur, ich finde aber schade, dass das Getränkepaket Comfort still und heimlich weggefallen ist. Gibt es eventuell ein Ersatz?“

„Heißt dann jetzt ‚All In‘ auch mal wirklich ‚All In‘? Weg mit dem ständigen fragen, ob jetzt Drink X oder Y inklusive ist! Wenn ich ‚All In‘ buche, erwarte ich auch alle Getränke da dabei zu haben.“

Für alle Reisen, die bis zum 14. Juli 2025 gebucht wurden, gelten weiterhin die alten Tarife und Pakete.