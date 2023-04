Kreuzfahrt auf Luxus-Dampfer endet in Desaster – Hygienemängel machen Reisende krank

Was für ein Desaster! Eigentlich sollte eine Kreuzfahrt für die Reisenden zum Traum-Urlaub avancieren. Umso schlimmer, wenn statt Erholung und Luxus das Krankenbett, Dreck, Schimmel und Kakerlaken in der engen und schmutzigen Kabine lauern. Eine Kreuzfahrt auf dem Nil (Ägypten) auf einem vermeintlichen Luxus-Dampfer wurde zum Horror!

Dreckige Toiletten, kaputte Möbel und gefährliche Stolperfallen auf dem Schiff, das sich „Luxus-Dampfer“ schimpft. Empörte Urlauber aus Deutschland sprechen von einem „Wrack“ und davon, dass es „nicht ausgeschlossen“ sei, dass jemand bei einem Sturz ums Leben gekommen wäre. Sie hatten „Premium-Reisen auf dem Nil samt 5-Sterne-Schiff“ beim Veranstalter „BigXtra“ gebucht. Stattdessen wird der Trip nach Ägypten zur Horror-Fahrt.

Kreuzfahrt auf Luxus-Dampfer endet in Desaster

Urlauberin Yvonne Schwarzfeld erzählt gegenüber RTL: „Dort kamen sehr viele Männer zum Reiseleiter und haben ihm mitgeteilt, dass die Frauen mit Erbrechen, Fieber und Durchfall in den Kabinen liegen.“ Auf der Tour werden sehr viele Passagiere krank. Yvonne Schwarzfeld und ihre Schwester vermuten: wegen mangelnder Hygiene.

Sie berichtet: „Nach dem Mittagessen habe ich mich hingelegt und hatte schon hohes Fieber. Es gab ja schon den Tag, dass über 80 Prozent der Passagiere erkrankt waren. Selbst da wurde alles noch schöngeredet.“ Später stellt sich heraus: Das Norovirus reiste mit. Dennoch wollte sich erstmal niemand an Bord kümmern. Nach quälend langen fünf Tagen brachen die Polizei und das ägyptische Gesundheitsamt die Reise ab.

Hygienemängel machen Reisende krank

Ein anderes deutsches Ehepaar bestätigt die katastrophalen Zustände an Bord. Bärbel Blum zu RTL: „Es hat ganz penetrant gestunken. Nach Farbe, nach Lack – alles ganz schnell in letzter Sekunde noch gemacht.“ Ihr Mann Norbert ergänzt: „Es war oben kein Wasser mehr im Pool, dann haben sie irgendwelche Kabel da drin gehabt. Das Beste wäre gewesen: sofort wieder weg!“ Die Blums wollen jetzt eine faire Reisepreisminderung, doch der Veranstalter blockt ab. „BigXtra“ verweist darauf, dass das Niveau eines ägyptischen Fünf-Sterne-Schiffs nicht mit dem eines in Deutschland vergleichbar sei.

Später schreibt der Veranstalter, dass man kurzfristig auf ein Ersatzschiff hätte zugreifen müssen, weil der eigentliche Dampfer defekt gewesen sei. Der Ersatz habe dann „Probleme beim Qualitätsstandard“ aufgewiesen. Für die Betroffenen nur eine Ausrede. Es bleibt zu hoffen, dass der Horror-Trip für die Gäste in Form eines Schadensersatzes noch ein gutes Ende nehmen wird…