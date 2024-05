Kreuzfahrt ohne Kinder! Aida-Gäste mit Knallhart-Forderung

Wer sich auf eine Kreuzfahrt begibt, hat vor allem eines im Sinn: Entspannung. Abschalten auf hoher See, auf einer Liege auf Deck, die Meeresbrise in der Nase und das nächste exotische Reiseziel vor Augen.

Da ist es nur verständlich, dass man als Urlauber auf einer Kreuzfahrt sehr empfindlich reagiert, wenn es unter den Passagieren auch Proleten und Chaoten gibt, die einem die lang ersehnte Auszeit vermiesen. Wenn es nach einigen Aida-Passagieren geht, gehört zu den Unruhestiftern aber auch vor allem eine Gruppe – nämlich Kinder!

Kreuzfahrt: Kinder als Unruhestifter an Deck?

Unser Partnerportal MOIN.DE hat sich in den Sozialen Netzwerken bei Aida-Passagieren umgehört und ist auf den Beitrag einer Frau gestoßen, die von laut spielenden, schreienden oder weinenden Kindern an Bord berichtet, deren Eltern wohl nur tatenlos daneben sitzen – und damit trifft sie in der Community offenbar einen wunden Punkt.

Das ist die Aida:

Aida ging aus der „Deutsche Seereederei“, einem volkseigenen Betrieb im Feriendienst der DDR, hervor

Nach der Wende beschloss das Unternehmen, Kreuzfahrtschiffe nach amerikanischem Vorbild zu bauen

Damit sollte das Prinzip eines Cluburlaubs auf die Kreuzfahrtreise übertragen werden

1996 ging das erste Aida-Clubschiff auf Reise

Das Merkmal der Aida-Schiffe ist der Kussmund am Bug

Denn auch, wenn es die schreienden Kinder sind, die vielen auf die Nerven gehen – die Schuld sehen die Urlauber oft bei den Eltern. „Es sind viel mehr die Eltern, die da viel zu viel tolerieren, und die immer geforderte Rücksicht nicht zurück geben“, so der Vorwurf.

Wer ist schuld – Eltern oder Kinder?

In den Kommentaren ist der Frust der Passagiere deutlich zu spüren: „Leider fehlt es bei einigen an der richtigen Erziehung – der Erziehung der Eltern, die jetzt bei ihren eigenen Kindern alles durchgehen lassen.“

