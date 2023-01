Kreuzfahrt-Kapitän muss plötzlich Ruder herumreißen – der Hintergrund ist dramatisch

Dramatische Szenen bei einer Kreuzfahrt in der Karibik Anfang Januar. Der Kapitän eines Dampfers der Reederei „Royal Caribbean International“ hatte auf hoher See direkt vor sich ein kleineres Boot entdeckt. Dabei soll es sich einem Bericht des Portals „Cruisehive.com“vzufolge um ein Flüchtlingsboot gehandelt haben.

Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Kapitän das Ruder seines Kreuzfahrt-Dampfers plötzlich und hart herumreißen. Videos in den sozialen Medien zeigen die Auswirkungen des Manövers zwischen dem US-Bundesstaat Florida und Kuba, die alle an Bord mitbekommen sollten.

Kreuzfahrt-Kapitän verhindert Tragödie

Es waren ungewöhnliche Bilder, die von dem Kreuzfahrt-Schiff um die Welt gingen. Durch die heftige Kurskorrektur wirkten plötzlich Kräfte auf den Dampfer, die zahlreiche Gegenstände an Bord in Bewegung versetzten. Dazu zählte unter anderem auch der Pool an Bord, dessen Inhalt in einem Wasserfall auf das freiliegende Deck schoss.

Passagiere hielten sofort die Kamera auf das unerwartete Spektakel an Bord. So dramatisch die Bilder wirken, so glimpflich sollte das Manöver ausgehen. So gibt es keine Berichte über Verletzte oder größere Schäden an Bord. Zur Erleichterung aller Beteiligten konnte der Kapitän durch sein umsichtiges Handeln eine Kollision mit dem Flüchtlings-Boot verhindern.

Kreuzfahrt-Schiff muss nicht eingreifen

Dem Bericht des Kreuzfahrt-Portals zufolge musste die Crew keine weiteren Maßnahmen treffen. Denn es stellte sich heraus, dass sich keine Flüchtlinge an Bord des kleinen Bootes befanden. Deshalb gab es keine Notwendigkeit für Notfall-Hilfe.

Nach Angaben von „Cruisehive.com“ ist die Zahl notwendiger Kreuzfahrt-Rettungen in den letzten Monaten gestiegen. Immer mehr verzweifelte Menschen würden über den Seeweg aus Kuba in die Vereinigten Staaten flüchten. Kreuzfahrt-Schiffe sind dazu verpflichtet, in Notlagen zu helfen. Sei es durch die Versorgung mit Lebensmitteln, Reparaturmaßnahmen oder die Aufnahme in Seenot geratener Flüchtlinge.