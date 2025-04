Passagiere gehen an Bord von Kreuzfahrt-Schiff – sie verlassen es nie wieder

Ob mit Kapitän Florian Silbereisen (43) und dem ZDF-Traumschiff vor dem Fernseher oder auf einem der vielen Ozeandampfer – viele Menschen zieht es in die Ferne. Dabei wird schnell klar: Der Trend zum Urlaub auf den Kreuzfahrt-Schiffen ist noch lange nicht vorbei.

Doch die Reise endet für ein Paar anders, als viele es sich vorgestellt haben. Es geht nie wieder von Bord.

Lanette und Johan „leben auf Kreuzfahrt-Schiff“

Lanette und Johan haben sich von allem losgesagt, was ihnen einst lieb und teuer war. Sie haben ihren alten Lebensstil über Bord geworfen und sind auf ein Abenteuer aufgebrochen, das sie niemals beenden wollen. „Wir leben jetzt auf einem Kreuzfahrt-Schiff“, erzählen sie gegenüber der „Dailymail“. Kein fester Wohnsitz mehr, kein Besitz, nur noch das weite Meer und die Freiheit, die sie schon immer suchten. Früher besaßen sie 31 Autos. Heute gibt es kein einziges mehr. Alles ist verkauft.

Mittlerweile sind die Passagiere seit sechs Monaten unterwegs. Und das ist erst der Anfang. Insgesamt haben sie sich für insgesamt 15 Jahre vorgenommen, die Welt auf einem Kreuzfahrt-Schiff zu erkunden. Und das ist gar nicht so teuer, wie man meine könnte: 2716 Pfund monatlich (rund 3.166 Euro) für ihr Dauer-Doppelzimmer auf der „Odyssey“. Ein Preis, der all das abdeckt, was sie brauchen: Essen, Getränke, Wi-Fi.

„Wir fühlen uns wie Könige“, sagt Lanette. Kein Wunder, immerhin wird zum Beispiel ihr Bett regelmäßig frisch bezogen – auch das Zimmer wird geputzt. Und auch die Wäsche wird gewaschen. Kurz gesagt: Sie müssen sich um nichts kümmern.

Dauer-Urlauber haben kein Heimweh – das ist der Grund

Momentan sind sie in der Karibik unterwegs. In den letzten Monaten haben sie bereits 25 Länder besucht – Nordirland, Spanien, Portugal, Gibraltar, und so viele wunderschöne Orte in Südamerika. Während normale Dampfer oft nur einen Tag im Hafen verbringen, bleibt die „Odyssey“ bis zu vier Tage – also genügend Zeit, um wirklich in das Leben der Städte und Länder einzutauchen.

Heimweh gibt es bei den beiden Kreuzfahrt-Fans übrigens nicht. Sie haben eine neue Familie an Bord gefunden. Außerdem dürfen Freunde und Familie sie für 28 Tage besuchen – und wenn sie an Land gehen, gibt es für ihre Liebsten immer ein Zusatzzimmer.