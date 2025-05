Kreuzfahrt: Schiff legt plötzlich ohne Passagiere ab – dieser Trick hilft Touris aus der Klemme

Passiert das etwa häufiger? Für viele Urlauber ist eine Kreuzfahrt das Nonplusultra. Kein Wunder, immerhin haben Reisende alles an einem Ort – Unterkunft, Verpflegung, Entertainment und etwas von der Welt.

Neben all den Annehmlichkeiten an Bord eines Kreuzfahrtschiffes gibt es aber auf der Fahrt während der Landausflüge ebenfalls so einiges zu sehen. Allerdings ist das Zurückkehren an Bord für einige eine Herausforderung. Doch was macht man nur, wenn das Schiff ohne einen ablegt?

Kreuzfahrt: Abfahrt verpasst – und jetzt?

Erst kürzlich ist es einem Pärchen passiert, dass es während eines Ausfluges an Land total die Zeit vergessen und es vor der Abfahrt nicht mehr auf das Kreuzfahrtschiff geschafft hat. Eine Passagierin hat das ganze Drama auf TikTok festgehalten (mehr dazu bei unserem Partnerportal „MOIN.de“). Doch was passiert dann eigentlich, wenn man zu spät kommt?

Ratsam ist immer, wenn man die Landausflüge über die Reederei bucht. So schreibt unter anderem TUI Cruises auf seiner Webseite: „Die Landausflüge auf Ihrer Wohlfühlreise werden von TUI Cruises zum Teil vermittelt und zum Teil selbst veranstaltet. Insbesondere Bike-Ausflüge, E-Scooter-Ausflüge und ein Teil der Golf-Ausflüge werden von TUI Cruises selbst veranstaltet und für Sie vor Ort durchgeführt.“

Darauf müssen Passagiere achten

Weitere Angebote werden durch die Reederei auch vermittelt – jedoch gibt es hier einen Haken. „Die Durchführung, Verantwortung und Haftung für diese Ausflüge liegt allein in den Händen des jeweiligen örtlichen Veranstalters, der zugleich Ihr Vertragspartner ist“, heißt es weiter im Netz. Kommt es also zu Verzögerungen beim Ausflug, ist nicht garantiert, dass das Schiff wartet. „Ahoi-Schiff.de“ erklärt, dass man sich immer vergewissern sollte, dass dieser Anbieter auch eine „Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie“ anbietet.

„Falls sie die Abfahrt des Schiffes dennoch verpassen, kümmert sich der Ausflugs-Anbieter darum, dass sie sicher zum nächsten Hafen gebracht werden, um dort wieder an Bord des Kreuzfahrtschiffes zu gelangen. Der Anbieter muss in diesem Fall für alle entstehenden Kosten aufkommen“, so die Kreuzfahrtseite. Planen Passagiere einen Landgang auf eigene Faust, müssen sie für entstandene Kosten selbst aufkommen. Grundsätzlich gilt jedoch: Kreuzfahrtschiffe können auf Passagier warten – allerdings nur eine begrenzte Zeit. Daher ist es immer ratsam, genügend Zeit einzuplanen und lieber etwas früher an Bord zurückzukehren.