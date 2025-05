Kreuzfahrt: Absolute No-Gos! Diese Aktionen setzen deiner Reise ein schnelles Ende

Neben Reisen mit dem Flugzeug oder Auto sind vor allem auch Kreuzfahrten besonders beliebt. Kein Wunder, denn Familien, Paare oder Alleinreisende haben alles an einem Ort – Unterkunft, Verpflegung und Entertainment.

Und das Beste an der ganzen Sache, Urlauber sehen je nach Kreuzfahrt-Route etwas von der Welt. Doch auch auf hoher See gibt es einige Dinge zu beachten, sonst kann es nämlich ziemlich übel enden und man wird im schlimmsten Fall für immer von einer Kreuzfahrt-Reise ausgeschlossen.

Kreuzfahrt: Hierfür kannst du verbannt werden!

Denn an Bord eines Kreuzfahrtschiffes gibt es nicht nur viele Regeln zur Sicherheit, sondern auch einige andere. Wie „Travelbook“ berichtet, ist so unter anderem nämlich Angeln verboten. 2023 dachten sich zwei Passagiere, dass das Teilen ihres Fischfangs auf TikTok eine gute Idee ist. Doch seitdem sind sie lebenslang von allen Kreuzfahrten der Carnival Cruise Line ausgeschlossen. Grund: Sie haben nicht nur die Sicherheit der anderen Passagiere und die Technik gefährdet, sondern auch gegen Umwelt- und Tierschutzbestimmungen verstoßen.

Auch die „Washington Post“ berichtet von einem Fall, wo eine Frau lebenslangen Ausschluss von den Schiffen der Carnival Cruise Line bekommen hat. Ihr Vergehen: Sie hatten CDB-Gummibärchen an Bord des Schiffes gebracht, das bei der Reederei illegal ist. Ein ähnlich schlimmes Vergehen, das zum Ausschluss führt, sind waghalsige Selfies an Bord zu machen. Genauso zu lauter Sex an Bord eines Kreuzfahrtschiffes ist nicht gern gesehen.

Etwas schräg, aber dennoch ein Grund zum Ausschluss, war im vergangenen Jahr eine Whatsapp-Nachricht einer Kreuzfahrt-Passagierin. Wie „t-online.de“ berichtet, ärgerte sich eine US-Amerikanerin über ihre Unterbringung auf dem Kreuzfahrtschiff „Villa Vie Odyssey“. Als die Nachricht von irgendjemanden geleakt wurde, durfte sie nicht mehr an eine Kreuzfahrt teilnehmen.