Sommer-Programm kommt bei Kreuzfahrt-Gästen gar nicht gut an – „Soll zuhause bleiben“

Noch etwas weniger als ein Jahr warten, dann ist es wieder so weit – die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 findet statt. Für dieses besondere Event hat sich Aida Cruises auch ein ganz besonderes Sommer-Programm überlegt. Jedoch scheint die Begeisterung bei den Kreuzfahrt-Gästen bis jetzt auszubleiben.

Wer während der Fußball-WM im Sommer 2026 Gast auf einem Kreuzfahrt Schiff von Aida Cruises ist, kann sich auf einiges freuen – jedenfalls, wenn man Fußball-Fan ist. Wie „MOIN.DE“ berichtet, verwandeln sich die Schiffe im nächsten Sommer in eine schwimmende Fanmeile in den Farben Schwarz, Rot und Gold. Auf dem Schiff können die Fans die Spiele gemeinschaftlich beim Public Viewing oder ganz entspannt im Kabinen-TV verfolgen.

Kreuzfahrt-Passagiere wollen das Sommer-Programm vermeiden

Unter den Passagieren hält sich die Begeisterung jedoch in Grenzen – jedenfalls ist das der Eindruck, den man in den Kommentaren auf Facebook bekommt. So schreibt ein Nutzer auf Facebook: „Da bleiben wir fern. Fußball ist zu hoch gezüchtet: Die vielen Millionen, die Spieler-Absagen, der Trend nach immer mehr.“

+++ Schweizer Urlaubsort sorgt für Wirbel mit Freibad-Verbot – manche Ausländer müssen draußen bleiben +++

Mit dieser Ansicht ist der Kreuzfahrt-Fan auch nicht alleine. Ein Nutzer kündigt sogar an, dass sie wohl im nächsten Sommer die Kreuzfahrt-Schiffe vermeiden wird.

Sie erklärt: „Die Monate Juni und Juli werde ich meiden mit Buchungen.“ Durch den Fußball-Rummel ist für sie nämlich „das Feeling futsch“. Auch ein anderer Nutzer schreibt in den Facebook-Kommentaren: „Im Urlaub und gerade auf AIDA brauche ich das nicht.“

+++ dm streicht Angebot! Kunden bekommen jetzt ihr Geld zurück +++

„Wem Fußball so wichtig ist, der soll zuhause bleiben“

Wie auch „MOIN.DE“ berichtet, fürchten viele Kreuzfahrt-Passagiere, dass man statt entspanntem Urlaub durch die Fußball-WM eher auf Dauerberieslung stoßen wird. Ein Nutzer schreibt genervt: „Wem Fußball so wichtig ist, der soll zuhause bleiben und nicht während der WM auf Seereise gehen.“

Statt großer Euphorie hagelt es in den Kommentaren auf Facebook Absagen. Wer wissen möchte, wie andere Kreuzfahrt-Fans auf die große Ankündigung von Aida Cruises reagiert haben, sollte diesen Artikel von „MOIN.DE“ lesen >>>.