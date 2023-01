Kreuzfahrt: Tui-Dampfer im Visier von Touristen – diesen irren Wandel hielt niemand für möglich

Immer mehr Urlauber genießen ihre Auszeit an Bord der Dampfer von Tui Cruises. Die Reederei zählt zu den größten Anbietern für Reisen auf hoher See. Allerdings musste das Kreuzfahrt-Unternehmen in den vergangenen Jahren ordentlich zurückstecken.

In den vergangenen Jahren musste Tui Cruises an Bord der Kreuzfahrt-Schiffe aufgrund der Corona-Pandemie drastische Maßnahmen ergreifen. Nicht wenige Urlauber ließen sich davon abschrecken. Umso größer der Jubel, dass das Unternehmen neuerdings wieder einen besseren Kurs einschlägt.

Kreuzfahrt erlebt besondere Wende

Neben den Pauschalreisen am Festland setzte sich der Kreuzfahrt-Trend in den vergangenen Jahren immer mehr durch. Das Rundum-Sorglos-Paket an Bord eines Kreuzfahrt-Dampfers kommt vielen Touristen gerade richtig.

Sie und die Reedereien mussten in den vergangenen Jahren während der Corona-Pandemie allerdings einiges einbüßen. Strenge Auflagen an Bord überschatteten den sonst so fröhlichen Urlaub. Umso größer ist die Freue bei Tui Cruises über den jüngsten Erfolg.

Laut „Kreuzfahrt Aktuelles“ startete der Konzern mit einem Buchungsrekord in das neue Jahr. „Die Buchungseingänge der ersten Wochen übertreffen alle unsere Erwartungen und wir freuen uns über das entgegengebrachte Vertrauen in unser Produkt. Über Marketinginvestitionen für mehr Sichtbarkeit auf allen Kanälen und eine enge Zusammenarbeit mit unseren starken Vertriebspartnern ist es uns gelungen, Kreuzfahrten mit der Mein Schiff als Urlaubsoption wieder stärker in die Köpfe der Reiseinteressierten zu bringen“, freut sich ein Sprecher.

Kreuzfahrt: DAVON können Reisende profitieren

Auf den Ansturm reagiert der Reiseanbieter mit einer Ankündigung: In den kommenden drei Jahren sollen weitere Dampfer die Flotte ergänzen. Somit stechen ab 2026 neun Schiffe für Tui Cruises in See. Diese führen die Urlauber zu allen möglichen Destinationen.

„Kreuzfahrt Aktuelles“ zufolge lohne es sich bei der Buchung schnell zu sein. Touristen profitieren nämlich bis zum 31. Januar von Frühbucherrabatten.