Kreuzfahrt: Sturm-Gefahr mit schweren Folgen – Passagiere müssen es ausbaden

Diese Kreuzfahrt hätte eigentlich ganz anders aussehen sollen! Bereits seit dem 4. Januar dieses Jahres befindet sich der Luxus-Dampfer MSC Magnifica auf hoher See. Stolze 116 Tage lang soll das Schiff unterwegs sein – doch jetzt wurde der Crew und den Passagieren ein Strich durch die Rechnung gemacht…

Ganz nach Plan läuft es aktuell nämlich nicht mehr auf der Flotte der Schweizer Reederei MSC Cruises. Der Grund: Auf dem Weg nach Neuseeland geriet das Kreuzfahrtschiff in starke Sturmböen. Die Auswirkungen bekommen in erster Linie die Passagiere zu spüren!

Kreuzfahrtschiff wird von Sturm ausgebremst

Wie die Reederei im Netz mitteilte, könne das Kreuzfahrtschiff aufgrund der Witterung aktuell nicht in der gewohnten Geschwindigkeit fahren – sondern deutlich langsamer. Und durch das Ausbremsen des hohen Wellengangs haben die Urlauber auch schon reichlich an Zeit verloren.

Statt bereits am Morgen des 8. März am Hafen der Hauptstadt Neuseelands anzulegen, erreichen die Crew und alle Passagiere das Land voraussichtlich erst am späten Nachmittag beziehungsweise frühen Abend. Alle geplanten Landausflüge für diesen Tag mussten daraufhin bereits im Vorfeld wieder abgesagt werden.

Kreuzfahrt-Urlauber verpassen Aufenthalt an Land

Doch es kommt noch schlimmer. Die verpasste Zeit wird nämlich auch nicht nachgeholt werden können. Würde das Kreuzfahrtschiff noch länger in Auckland verweilen, so würde der komplette Zeitplan der Weltreise über die weiteren Häfen in Neuseeland, in Richtung Tasmanien und Australien durcheinandergeraten.

Bleibt also zu hoffen, dass kein weiteres Wetter-Chaos mehr dazwischen kommt. Wenn ab sofort nämlich wieder alles nach Plan verläuft, dann soll der Dampfer spätestens am 3. Mai im Hafen von Barcelona anlegen. Dort ist das endgültige Ziel der Weltreise dann erreicht.