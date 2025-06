Übler Vorfall auf Kreuzfahrtschiff – Netflix-Doku zeigt das schlimme Ausmaß

Eine Kreuzfahrt ist für viele ein lang ersehnter Traumurlaub: Entspannung, Luxus und einzigartige Erlebnisse stehen dabei im Vordergrund. Doch was passiert, wenn plötzlich alles anders läuft? Ein technischer Defekt auf einem Kreuzfahrtschiff kann aus einem Traum schnell einen Albtraum machen – so wie im Fall der „Carnival Triumph“.

Tausende Menschen auf einem Kreuzfahrtschiff verbrauchen täglich große Wassermengen. Rund 200 bis 300 Liter pro Kopf fließen durch Toiletten, Duschen und Pools. Dafür ist Strom unverzichtbar. Fällt dieser komplett aus, funktionieren wesentliche Systeme nicht mehr. Die Folgen sind gravierend. Genau das ereignete sich 2013 an Bord des Kreuzfahrtschiffes „Carnival Triumph“.

Netflix zeigt eklige Szenen auf Kreuzfahrtschiff

Nach einem Maschinenraumbrand trieb das Kreuzfahrtschiff fünf Tage lang ohne Elektrizität auf dem Golf von Mexiko, wie die Netflix-Doku „Trainwreck: Poop Cruise“ zeigt. Notstromgeneratoren aktivierten nur wenige Systeme. Toiletten, Duschen und Kühlsysteme versagten. Passagiere sollten Pipi in die Duschen machen und Beutel für den Stuhlgang benutzen. „Die Leute bedeckten die Kacke mit Klopapier und kackten obendrauf – eine Schicht auf die andere“, beschrieb ein Koch des Schiffes die Situation.

Das Abwasser staute sich in Toiletten und Duschen. Überall breitete sich ein strenger Geruch aus. Ohne Klimaanlagen war es in den Kajüten unerträglich heiß. Viele Passagiere brachten ihre Matratzen an Deck, spannten Bettlaken als Sonnenschutz und schliefen unter freiem Himmel.

Unzumutbare Belastungen

Als das Kreuzfahrtschiff abgeschleppt wurde, verschlechterte sich das Wetter. Gleichzeitig kippte das Schiff leicht zur Seite. Das Abwasser schwappte aus Toiletten und Duschen und verteilte sich auf allen Böden. Die hygienischen Zustände verschlimmerten sich weiter. Der Aufenthalt an Bord wurde zur unzumutbaren Belastung für Passagiere und Crew, wie aus der Netflix-Doku, die der „reisereporter“ zusammengefasst hat, hervorgeht.

Nach der Ankunft waren alle erleichtert, wieder an Land zu sein. Die Passagiere bedankten sich trotz der Umstände bei der Crew. Carnival erstattete die Kosten und gab 500 Dollar sowie eine Gratis-Kreuzfahrt. Einige versuchten zu klagen, scheiterten jedoch am Reisevertrag. Carnival investierte 115 Millionen Dollar in Reparaturen am Kreuzfahrtschiff, das heute (über zwölf Jahre später) „Carnival Sunrise“ heißt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.