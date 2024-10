Kreuzfahrt wird zur Katastrophe – Passagiere hängen monatelang fest!

Schon vor Monaten hätten die Passagiere der „Villa Vie Odyssey“ in den Genuss der bisher längsten Weltreise kommen sollen. Sie hatten sich für die dreieinhalb Jahre auf hoher See vorbereitet, teilweise sogar ihre Wohnungen und Häuser verkauft oder den Mietvertrag gekündigt. Und dann das: Statt auf Kreuzfahrt zu gehen, sitzen sie seit Monaten in Belfast, der Nordirischen Hauptstadt fest.

Dort liegt das Kreuzfahrt-Schiff schon seit Mai im Hafen. Der Grund: Der 30 Jahre alte Dampfer konnte die notwendigen Zertifizierungen nicht bekommen, er muss nun umfassend renoviert und überarbeitet werden. Die Gäste kommen solange in Hotels unter. Doch viele haben bereits die Hoffnung aufgegeben, ihre Reise jemals antreten zu können.

Kreuzfahrt-Schiff hängt im Hafen fest

Gegenüber „Euronews“ berichtet die Gäste, dass sie seit Mai bereits in zahlreichen Hotels in Belfast untergebracht wurden. Immer wieder bekamen sie kurzfristig Abfahrtsankündigungen von der Reederei. Diese wurde allerdings stets nach hinten verschoben. „Wir sind so lange hier, dass uns die Taxifahrer und Kellner mit Namen kennen“, verdeutlicht eine Reisende das ganze Ausmaß ihrer Situation.

Natürlich wollen die Gäste mit einem intakten Schiff um die Welt reisen, doch so langsam dürfte es doch mal endlich losgehen. Zumal die Reederei mittlerweile die Kosten für die ersatzweise Unterbringung der Gäste nicht länger übernimmt. Diese müssen nun selbst in die Tasche greifen. Viele sind deshalb bereits wieder nach Hause zurückgereist. Andere stehen nun vor dem Problem, dass sie kein Zuhause mehr haben und sich kurzfristig eine neue Wohnung suchen müssen.

Kreuzfahrt-Gäste können aufatmen

„Unsere Kinder sorgen sich um uns“, erzählt eine Reisende aus den USA, die nun zu ihrer Familie zurückgereist ist. Dort will sie auf eine freudige Nachricht der Reederei warten. Und da ist sie auch schon! Nach vier Monaten des Wartens ging es nun endlich los für die Passagiere der „Vila Vie Odyssey“.

In der Nacht zum 1. Oktober stach das Kreuzfahrt-Schiff endlich in See, wie CNN berichtet. Die Gäste sind einfach nur erleichtert, dass es nun losgeht. Sie hatten das Warten mehr als satt.