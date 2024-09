Urlauberin setzt Fuß aufs Schiff – und will sofort wieder abreisen! „Höllenurlaub“

Eine Kreuzfahrt ist für viele Reisende der absolute Traum-Urlaub. Einfach all-inclusive buchen, sich vom Schiff dahintreiben lassen und das Programm für die nächsten Tage ist bereits geplant – was will man mehr?

Das dachte sich auch diese Frau, die gemeinsam mit ihrer Mutter eine Kreuzfahrt gebucht hatte. Die Reise mit der „Aida Bella“ sollte sich für die Passagierinnen allerdings bereits unmittelbar nach Betreten des Schiffes in einen Albtraum verwandeln. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet über den Höllentrip.

Kreuzfahrt-Gäste schwer enttäuscht

„Die Reise hat extrem viel Geld gekostet. Wir haben auch eine relativ teure Kabine, so eine kleine Suite“, erzählt die Frau in einem TikTok-Video. „Deswegen war es natürlich auch noch mal ein bisschen teurer.“ Und dann ging es auch noch zum Nordkap – auch kein günstiges Ziel. Da sind die Erwartungen natürlich hoch, dass es auch eine besonders schöne Fahrt wird.

Doch wurden die Frau und ihre Mutter bitter enttäuscht. „An dem Tag, an dem wir das Nordkap erreichen sollten, legten andere Schiffe an, darunter auch ein Schiff von MSC. Nur wir nicht.“ Damit war der Ärger perfekt: Das Highlight der Reise fiel mal eben so einfach weg. Und der Grund beruhigte die Passagierinnen keineswegs.

Urlauberin will nie wieder auf Kreuzfahrt gehen

Die Reisenden konnten einfach nicht nachvollziehen, wieso nicht an Land gehen durften. „Uns wurde lediglich gesagt, es läge am Wetter, ohne weitere Erklärung.“ Damit wurden die beliebten Fjorde von der Reiseroute gestrichen. Stattdessen ging es zu „irgendeinem abgelegenen Hafen, wo es einfach nichts gibt“.

Für die Passagierinnen sei es der „mit Abstand (…) schlimmste Urlaub unseres Lebens" gewesen, die „absolute Hölle", der „absolute Horrorurlaub", die „absolute Katastrophe". Die TikTokerin bekommt sich gar nicht mehr ein. „So etwas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt", sagt sie und will eigentlich nur noch nach Hause. Sie geht sogar so weit, nie wieder auch nur einen Fuß auf ein Kreuzfahrt-Schiff setzen zu wollen.