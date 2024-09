Kreuzfahrt-Horror: Familie verliert Tausende Euro – wegen dieses Fehlers

So eine Kreuzfahrt kann ganz schön ins Geld gehen. Die meisten Menschen leisten sich eine Reise dieser Art nicht oft im Leben und müssen lange dafür sparen. Wenn es dann endlich so weit ist, man auf dem Schiff steht, den Blick aufs weite Meer genießt, um kurz darauf ein leckeres Essen in gemütlicher Atmosphäre zu sich zu nehmen und sich auf einen spannenden Ausflug am nächsten Tag zu freuen, weiß man, wofür man so lange gespart hat.

Doch wenn dieser Traum dann plötzlich zerplatzt und man statt einer schönen Kreuzfahrt nur Tausende Euro Schulden hat, ist das wohl der absolute Alptraum für alle Urlauber. Doch genau das hat eine Familie mit drei Kindern jetzt erlebt.

Kreuzfahrt-Horror: Familie verliert Tausende Euro – aus DIESEM Grund

Eine Mutter aus Brooklyn/New York wollte sich und ihren Kindern eine ganz besondere Reise zu ihrem 50. Geburtstag spendieren. Die Kreuzfahrt hatte einen Wert von 8.500 Dollar (umgerechnet rund 7.600 Euro). Also nicht gerade ein Schnäppchen. Doch als die Familie am Flughafen ankam, gab es die schlechte Nachricht: Der Flug hatte Verspätung. Der Flug von New York nach Orlando sollte eigentlich um 9.54 Uhr starten, ging letztendlich aber erst um 11.40 Uhr in die Lüfte, heißt es bei „Focus online“.

Somit kam die Familie viel zu spät im sonnigen Orlando an und konnte das Kreuzfahrtschiff in Port Canaveral nicht mehr rechtzeitig erreichen. Die Mutter und ihre drei Kinder waren furchtbar traurig darüber. Aber das war leider noch nicht alles.

Bleibt die Familie auf den Kosten sitzen?

Kreuzfahrt weg, Geld weg? Das wäre natürlich doppelt ärgerlich. Aber zuerst sah es ganz danach aus. Erst als sich die Mutter an die Medien gewandt hat, kam wieder Bewegung in die Sache.

Sowohl die Fluggesellschaft Delta als auch die Reederei teilten inzwischen mit, dass die Familie ihr Geld erstattet bekommt. Na, da haben die vier ja noch mal Glück gehabt und können das Geld vielleicht für die nächste Kreuzfahrt nutzen. Wenn sie nach diesem ganzen Hin und Her noch Lust darauf haben.

