Kreuzfahrt-Premiere! Neue Event-Reise hat es in sich

Dass es während einer Kreuzfahrt auch an langen Seetagen nicht langweilig wird, dafür sorgt die Crew an Bord. Ob abendliche Shows oder Aktivitäten an Deck – auf hoher See gibt es viel zu erleben. Vor allem, wenn man sich für eine Event-Kreuzfahrt entscheidet. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt: Schlagerparty-Kreuzfahrten, Oktoberfest-Kreuzfahrten oder auch Comedy-Kreuzfahrten stehen hoch im Kurs.

Und auch Metal-Fans werden sich im kommenden Jahr freuen. Denn was 2025 kommt, hat es noch nie gegeben!

Kreuzfahrt: Gleich zwei Metal-Cruises

„Ihr habt es nicht anders gewollt!“, kündigen die Veranstalter der Full Metal Cruise die große Nachricht an. Dabei handelt es sich um ein ein Heavy-Metal-Festival, das bereits seit 2013 auf einem Kreuzfahrtschiff der Reederei Tui Cruises. Zum ersten Mal seit dem Start der Full Metal Cruise steht bereits vor Buchungsbeginn fest, dass es im kommenden Jahr gleich zwei der beliebten Reisen geben wird!

Die erste der nach eigenen Angaben „lautesten und härtesten Kreuzfahrten Europas“ startet vom 20. bis 25. September 2025 und steuert vier neue Häfen an: Klaipeda in Litauen, Gdynia in Polen, Visby auf der schwedischen Insel Gotland und die lettische Hauptstadt Riga. Direkt im Anschluss geht es vom 25. bis 30. September auf der gleichen Route in die zweite Runde. Das Besondere daran: Die Metal-Kreuzfahrt wird sowohl als Einzelreise als auch als zehntägige Kombinationsreise buchbar sein.

Bekannte deutsche Band an Bord

Auch das musikalische Rahmenprogramm für diese Reise steht bereits fest. Niemand geringeres als die bekannte Thrash-Metal-Band „Kreator“ wird mit an Bord sein. „Mille und seine Mannen sind aber natürlich erst der Anfang eines spektakulären Line-ups. Wir halten Euch auf dem Laufenden!“, versprechen die Veranstalter in ihrer Ankündigung.

Das Rahmenprogramm der Reise mit Comedy, Metal-Karaoke, Meet and Greet mit den Stars, Lesungen, Kino, Tätowierer, Metal-Wellness und Musik-Workshops, lässt jedes Heavy-Metal-Herz höherschlagen. Auch im kommenden Jahr findet das Event wieder auf „Mein Schiff 3“ von Tui Cruises statt. Einen Platz auf der Full Metal Cruise gibt es ab 1.499 Euro pro Person in einer Innenkabine bei Doppelbelegung.