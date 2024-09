Kreuzfahrt-Drama: Geburtstagsfeier endet tragisch – Kind (12) stürzt in den Tod

Eine Kreuzfahrt ist für viele Menschen ein wahrgewordener Traum, doch für einen Jungen und seine Familie wurde die Reise zu einem Alptraum. Der 12-Jährige soll von einem Balkon im 13.Stockwerk der „Harmony of the Seas“ auf den Kopf gestürzt und kurz darauf verstorben sein.

Nach Angaben des Fachportals „Cruise Radio“ sei er mit seinen Eltern und zwei Schwestern auf dem Kreuzfahrt-Schiff gewesen, um einen Geburtstag zu feiern. Als sich der tödliche Unfall am Wochenende ereignete, sei der Dampfer gerade auf dem Rückweg nach Galveston im US-Bundesstaat Texas gewesen.

+++ Kreuzfahrt-Reederei macht es offiziell – das gab es noch nie auf einem Schiff +++

Kreuzfahrt: Kind (12) stirbt auf Schiff

Das Luxusschiff war mit Tausenden Passagieren an Bord gerade auf einer Sieben-Tage-Tour in der Karibik unterwegs. Galvestin in Texas sollte die Endstation sein, doch bevor das Schiff den Hafen erreichte, verstarb der Junge bereits. Nach Angaben von „Bild“ bestätigte „Royal Carribean“ den tödlichen Vorfall auf der „Harmony of Seas“ bereits. Die Reederei stehe nun im Kontakt mit der Familie.

+++ Kreuzfahrt: Touristen begehen kleinen Fehler – Kapitän kennt keine Gnade +++

Einige Zeugen behaupten, dass sie den Sturz mit eigenen Augen ansahen. Laut „Cruise Radio“ hätten Passagiere mitbekommen, wie der Junge mit anderen Kindern spielte. Dabei hätten sie Stühle gegen den Balkon geschoben und seien eventuell so auf die Balkonrüstung geklettert. Auf Facebook gab eine Frau an, dass sie ebenfalls bei der Kreuzfahrt gewesen sei. Sie könne nicht genau sagen, ob es sich um einen Unfall oder einen bewussten Sprung handle.

Crew-Mitglieder hätten versucht, den Teenager sofort zu reanimieren, doch für ihn kam jede Hilfe zu spät. Zivile Polizisten hätten noch während der Überfahrt die Ermittlungen aufgenommen. Das Kreuzfahrtunternehmen habe daraufhin die nächsten Passagiere informiert, dass sich ihre Reise wegen einer Untersuchung verzögere.