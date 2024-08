Kreuzfahrt-Reederei macht es offiziell – das gab es noch nie auf einem Schiff

Die Ohren sind gespitzt, die Nerven angespannt – voller Erwartung freut sich die Kreuzfahrt-Community schon seit Monaten darauf, Neues von der Disney Cruise Line zu hören. Die Reederei hat vor einiger Zeit angekündigt, an einem neuen Schiff zu werkeln. Und jetzt sind neue Details bekannt.

So soll die „Disney Adventure“ ein einzigartiges Kreuzfahrt-Schiff werden, mit einem einmaligen Angebot, dass es so auf keinem anderen Dampfer gibt. Kreuzfahrer dürfen also gespannt sein.

Kreuzfahrt: Neue Attraktion bei Disney enthüllt

Disney Cruise hat neue Informationen und Bilder vom aktuellen Neubau, der „Disney Adventure“, geteilt. Diese befindet sich zur Fertigstellung noch in der Meyer Wismar Werft in Mecklenburg-Vorpommern, soll aber in nicht allzu ferner Zukunft auslaufen.

Das geht aber erst, sobald die neue Attraktion „Imagination Garden“ fertiggestellt ist. Der Außenbereich stellt eine Mehrzweck-Open-Air-Bühne dar. Ein Garten umrandet von Balkonen am Heck des Schiffes. Es wird ein Erlebnisbereich mit Bars, Restaurants, Shops und weiteren Unterhaltungsmöglichkeiten und wird zugleich auch für Auftritte und Shows dienen. Die Reederei bewirbt die Neuerung als Ort, der die „heroische und herzerwärmende Geschichte aus 100 Jahren Disney-Abenteuer“ vereinen soll.

Kreuzfahrt-Reederei kündigt „innovative Neuheiten“ an

Neben dieser Erlebniswelt sollen noch sechs weitere auf der „Disney Adventure“ entstehen. Disney Discovery Reef, San Fransokyo Street, Wayfinder Bay, Town Square, Marvel Landing und Toy Story Place sind allesamt an das Disney-Universum angelehnt. Mit ihrer Länge von 342 Metern und Breite von 46 Metern wird das Schiff genug Platz für diese Entertainmentflächen bieten, genauso wie für bis zu 6.700 Gäste.

Bei dem Disney-Dampfer handelt es sich um eines der größten Kreuzfahrt-Schiffe der Welt. „Dieses aufregende neue Schiff wird auch viele andere innovative Neuheiten für Disney Cruise Line bieten, darunter speziell für Südostasien entwickelte Erlebnisse“, kündigt die Reederei darüber hinaus auf ihrer Webseite an.

Dazu gibt es aber noch keine weiteren Informationen. Die werden aber bald kommen, denn schon im nächsten Jahr soll die „Disney Adventure“ in See stechen und zunächst für einige Jahre auf Reisen zwischen Malaysia, Thailand und Singapur eingesetzt werden.