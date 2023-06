Kreuzfahrt: Bittere Nachricht für Reisende – DAMIT haben sie sicher nicht gerechnet

Damit haben die Passagiere der MS Amera wohl nicht gerechnet – mitten auf der Kreuzfahrt kommt plötzlich alles anders als geplant!

Auf der noch laufenden Kreuzfahrt „Pfingsturlaub mit MS Amera“ müssen und mussten sich die Gäste auf einige Routenänderungen einstellen. Bereits am ersten Tag musste das erste Ziel, die Insel Helgoland, gestrichen werden. Der Grund: Dort war kein sicheres Anlegen möglich.

Kreuzfahrt: Warnemünde statt Wismar

Und wie das Online-Portal „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet, kommt und kam es zu weiteren Abweichungen. Am Donnerstag (1. Juni) sollte die MS Amera eigentlich den Hafen von Wismar ansteuern. Stattdessen ging es allerdings nach Warnemünde. Das geänderte Ausflugsprogramm brachte auch eine spätere Abfahrt mit sich.

Und auch Flensburg flog aus dem Reiseplan der MS Amera raus. Stattdessen kam die MS Amera am späten Donnerstagabend (1. Juni) in Kiel an. Am Freitag (2. Juni) wird der Dampfer am Nachmittag den Nordostseekanal durch die Schleusen in Brunsbüttel wieder verlassen und Kurs auf Cuxhaven, dem zweiten Alternativhafen, nehmen, wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichten.

Der ursprüngliche Reiseverlauf der MS Amera vom 25. Mai bis 3. Juni: Bremerhaven – Helgoland/Seetag – Arendal – Oslo – Göteborg – Kopenhagen – Binz (Rügen) – Wismar – Flensburg/Fahrt durch den Nordostseekanal – Bremerhaven

Der neue Reiseverlauf der MS Amera vom 25. Mai bis 3. Juni: Bremerhaven – Seetag – Arendal – Oslo – Göteborg – Kopenhagen – Binz (Rügen) – Warnemünde – Fahrt durch den Nordostseekanal/Cuxhaven – Bremerhaven

