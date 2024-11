Kreuzfahrt: Bittere Absage! Für Passagiere ändert sie alles

Eine Absage trifft Kreuzfahrt-Passagiere jetzt richtig hart und stellt ihre komplette Reise auf den Kopf.

+++ Kreuzfahrt-Reederei reagiert auf Trump-Wahl – Passagiere reiben sich verwundert die Augen +++

Es ist die erste Karibikreise der „Mein Schiff 1“ und schon gibt es Probleme. Gerade erst hat die Kreuzfahrt-Saison in Amerika begonnen, da müssen die Passagiere bereits den ersten herben Rückschlag hinnehmen. Für sie wird es jetzt richtig bitter.

Kreuzfahrt-Schiff muss Route kurzfristig ändern

Die Route „Best of Mittelamerika“ mit dem TUI-Schiff wird zu einer Farce. Nachdem das Schiff von der mexikanischen Ferieninsel Cozumel abgelegt hatte, sollte es eigentlich das nächste Ziel ansteuern. Doch nun kommt es ganz anders.

Auch aktuell: Kreuzfahrt: Notfall an Bord! Kapitän bleibt keine andere Wahl

Ein Sturm, der aktuell auf die westliche Karibik zusteuert, erschwert dem Schiff die Weiterfahrt. So muss die Mein Schiff 1 gleich mehrere Halte auslassen, da diese auf der Sturmroute liegen. Costa Maya (Mexiko), Belize City und Roatan (Honduras) entfallen.

Kreuzfahrt: Ausfall sorgt für mehrtägigen Aufenthalt

Stattdessen geht es schon drei Tage früher nach Puerto Limon. Die Ankunft verschiebt sich dort von Montag (18. November) auf Freitag (15. November). Statt einem Tag könnte den Gästen dort nun ein viertägiger Aufenthalt bevorstehen, bis es dann am 22. November zurück zum Starthafen von La Romana in der Dominikanischen Republik geht.

Den Passagieren wäre zu wünschen, dass es für sie nicht dabei bleibt und TUI noch Alternativen anbieten kann. Das werden die Gäste auf dem Schiff sicherlich als erstes erfahren. Bis dahin bleibt ihnen zumindest noch die Aussicht auf zwei weitere geplante Halte. Nach Puerto Limon stehen noch Colon in Panama und Cartagena in Kolumbien an, wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet.