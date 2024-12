Kreuzfahrt: Schiff auf ganz besonderer Reise – doch sie ist nicht für alle gedacht

Zwei Reedereien schließen sich zusammen, um den Gästen eine ganz besondere Kreuzfahrt anzubieten. Auf dem Schiff Vasco da Gama wird eine einzigartige Reise angeboten, die sich an ein ganz bestimmtes Publikum richten soll.

In einer Kooperation von nicko cruises mit Spartacus Cruise wird eine Kreuzfahrt angeboten, die sich hauptsächlich an Mitglieder der LGBTQ+-Gemeinschaft richtet. Das Schiff steuert vom 20. bis 27. Mai 2025 einzigartige Orte entlang der Adria an, wie „Der Kreuzfahrttester“ berichtet.

Kreuzfahrt: Spannende LGBTQ+-Szene in Rom

Die „Gay-Kreuzfahrt“ beginnt in Dubrovnik und hat als erstes Ziel Kotor in Montenegro. Dort erwartet die Gäste ein atemberaubendes Kulturangebot mit mittelalterlichen Städten. Danach geht die Reise weiter nach Saranda in Albanien, wo die Passagiere UNESCO-Weltkulturerbestätten bewundern können. Man kann sogar einen Ausflug nach Korfu unternehmen.

Als Nächstes steuert die Kreuzfahrt Gallipoli in Italien an, dann geht es weiter nach Taormina auf Sizilien, die Amalfiküste und Neapel, bis diese atemberaubende Reise in Rom endet. Neben den beeindruckenden Sehenswürdigkeiten in Rom, vom Kolosseum bis hin zum Forum Romanum, bietet die Stadt auch eine spannende und lebendige LGBTQ+-Szene.

Aber auch auf dem Schiff selbst wird auf dieser Kreuzfahrt ein tolles Programm angeboten. Dort können sich die Gäste über regelmäßige Auftritte, wie eine Drag-Show, freuen. Auch tritt der Berliner Künstler John Riot auf, der sich mit seiner Musik für mehr Offenheit und Akzeptanz gegenüber der LGBTIQ+-Community einsetzt.

Vasco da Gama: Platz für 1.000 Passagiere

Ansonsten erwarten die Gäste der „Gay Kreuzfahrt“ auch noch Themenpartys im „Club The Dome“, Poolspiele und Karaoke. Bei diesem großen Angebot wird den Gästen der Reise wohl an Bord des Schiffes nicht so schnell langweilig werden.

Wie „Der Kreuzfahrttester“ berichtet, bietet das Schiff Vasco da Gama Platz für ungefähr 1.000 Passagiere. Am Bord gibt es für die Gäste der Kreuzfahrt fünf Restaurants mit Show-Cooking. Wer nach einem langen Tag mal entspannen möchte, kann es sich sogar im Wellness-Bereich gut gehen lassen, ausgestattet mit einer Sauna, einem Dampfbad und einem beheizten Pool. Herrlich!