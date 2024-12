Lotto: Paar gewinnt XXL-Jackpot – was es sich als erstes kauft, ist nicht zu glauben

Einmal im Leben im Lotto so richtig absahnen – davon träumen wohl die meisten von uns. Doch nur wenigen bleibt dieses unfassbare Glück vergönnt. Frances C. und ihr Mann gehören zu diesen Glückpilzen, gewannen einst über 114 Millionen Pfund (rund 136 Millionen Euro)! Was sie sich von diesem XXL-Gewinn als erstes kauften, ist eigentlich kaum zu fassen…

Diesen Tag werden Frances C. und ihr Mann wohl niemals vergessen: Im Januar 2019 gelang ihnen der Lotto-Coup. Seitdem ist nichts mehr, wie es vorher war. In einem Interview gegenüber der britischen „Sun“ betonte Frances: „Geld ist ein lebloser Gegenstand und hat keinerlei Macht über dich. Es verändert dein Leben, nicht deine Persönlichkeit. Wenn du ein Blödmann wärst, bevor du Geld hattest, wirst du auch danach ein Blödmann sein.“

Lotto-Gewinnerin offenbart schlüpfriges Geheimnis

Seit die ehemalige Lehrerin Frances und ihr Mann Paddy, Geschäftsmann, den riesigen Jackpot abräumten, haben sie mehr als 60 Millionen Pfund an Familie und Freunde verschenkt. Doch natürlich hat das Paar sich selbst auch etwas gegönnt. Statt sich zuerst einen schicken Sportwagen, eine prunkvolle Villa oder eine luxuriöse Uhr zuzulegen, gab es etwas ganz anderes als ersten Einkauf: „Höschen“, sagte Frances. Genauer gesagt ein Dreierpack zum Preis von 12 Pfund.

Doch dabei sollte es natürlich nicht bleiben. „Der erste Luxusartikel, den ich kaufte, war für meinen Vater – eine goldene Taschenuhr“, berichtet die stolze Lotto-Gewinnerin. Das Paar kaufte sich außerdem unter anderem für 1,9 Millionen Pfund ein Haus mit fünf Schlafzimmern und Swimmingpool.

Rührende Worte von Lotto-Gewinnerin

Außerdem gründeten sie eine Wohltätigkeitsorganisation. „Ich dachte, wir haben genug Geld. Wir könnten etwas Großes tun. Wir könnten im Leben vieler Menschen einen Unterschied machen“, erklärte Frances.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.