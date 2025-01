Horoskop: Reise geplant? Diese Kreuzfahrt ist ideal für dich

Wer braucht schon Kapitän Florian Silbereisen (43) und „Das Traumschiff“, wenn das Universum selbst die besten Reiseziele für das Sternzeichen bereitstellt?

In 2025 wartet ein Horoskop-Abenteuer auf hoher See, das sogar Dieter Bohlen vor Neid erblassen lassen würde!

Horoskop: Widder, Krebs und Co. – Abenteuer-Reise auf hoher See

Für den Widder (21. März – 20. April) ist das Motto klar: Abenteuer ahoi! Auf der Vasco Da Gama erobert er die Südsee – von Tahiti bis Chile. Dort gibt es mehr Geheimnisse als in jeder Folge von „Tatort“. Und wer weiß, vielleicht winkt Florian Silbereisen von „Das Traumschiff“ auf seiner eigenen mystischen Insel zur Begrüßung! Ein Paradies für Entdecker!

Der Krebs (22. Juni – 22. Juli) hingegen liebt es ruhig – da könnte eine Nordsee-Kreuzfahrt mit Phoenix Reisen wie ein Wellnessurlaub für die Seele sein. Städte wie Bergen bieten pure Erholung und das Gefühl, direkt aus einer „Frühling“-Episode gefallen zu sein – zauberhaft und idyllisch!

Und der Skorpion (24. Oktober – 22. November) ist auf der Jagd nach dem Unbekannten. Eine Expedition in die Antarktis mit Hapag-Lloyd Cruises könnte die perfekte Lösung sein, um mysteriöse Geheimnisse zu lüften. Auch der Schütze (23. November – 21. Dezember) ist ein Fan des Neuen und Unentdeckten. Auf einer Hochseekreuzfahrt von Barcelona in die Karibik wird er nicht nur kulturelle Schätze, sondern auch tropische Paradiese entdecken. Das wäre sozusagen ein Mix aus Abenteuer und Entspannung à la „Into the Wild“, nur mit mehr Palmen.

Horoskop: Barcelona oder Karibik? Hier ist dein Traumort

Genuss pur, das ist das Motto des Stiers (21. April – 20. Mai)! Auf einer AIDA-Kreuzfahrt durchs Mittelmeer locken Rom und Barcelona mit kulinarischen Genüssen, die jeden Gourmet neidisch machen. Statt Genuss sucht der Zwilling (21. Mai – 21. Juni) jedoch absolute Abwechslung. Kein Problem! Denn die Donau-Flusskreuzfahrt mit A-Rosa bringt das Sternzeichen auf eine aufregende Entdeckungstour durch pulsierende Städte wie Wien und Budapest.

Der Löwe (23. Juli – 23. August) hingegen will laut dem Horoskop im Mittelpunkt stehen! Auf der MSC World America in der Karibik ist er der Star der Show – luxuriöse Strandtage und rauschende Partys warten! Vielleicht wartet dort auch das eine oder andere Liebes-Abenteuer – oder ein glamouröser Abend à la Carmen Geiss (59)!

Für die detailverliebte Jungfrau (24. August – 23. September) ist alles perfekt, wenn es gut organisiert ist. Und was könnte da besser zu ihr passen als eine Hochseekreuzfahrt mit der MS Amera? Denn die Azoren bieten perfekte Strukturen und Zeit für Entspannung – alles schön ordentlich, wie das Leben eines Monaco Franze!

Harmonie und Schönheit – das ist genau das, was die Waage (24. September – 23. Oktober) will. Auf einer Kreuzfahrt-Reise im östlichen Mittelmeer wird sie vom malerischen Athen und Santorin verzaubert – Kunst, Kultur und Ruhe im perfekten Gleichgewicht.

Steinbock, Wassermann & Co.: HIER sollst du laut dem Horoskop hinreisen

Und auch der Steinbock (22. Dezember – 22. Januar) ist organisiert und zielstrebig. Auf einer AIDA-Kreuzfahrt durch die norwegischen Fjorde kann er sowohl Kraft tanken als auch die majestätische Natur genießen – ein bisschen wie beim Karrieretreiben, nur mit mehr Fjord und weniger Meetings.

Der Wassermann (21. Januar – 19. Februar) hingegen liebt das Besondere. Mit der Norwegian Aqua geht’s auf eine Karibik-Kreuzfahrt – das perfekte Abenteuer für den kreativen Kopf, der neue Ideen entwickeln möchte. Modernste Technologie trifft auf paradiesische Strände – fast wie ein Urlaub im „Traumschiff“-Style, aber mit mehr Cocktails!

Und zu guter Letzt – für die Fische (20. Februar – 20. März) heißt es: Romantik und Entspannung pur! Die Douro-Flusskreuzfahrt führt die Fische zu malerischen Weinregionen in Portugal – perfekte Kulisse für eine entspannte Auszeit. Fast wie ein eigener „Sommer, Sonne, Glück“, nur ohne den ganzen Trubel!

Egal, ob man nun als Abenteuerlustiger durch die Südsee schippert, als Genussmensch das Mittelmeer erobert oder als Romantiker in die Weiten des Douro-Flusses entschwebt – 2025 wird ein Jahr voller unvergesslicher Kreuzfahrten! Also, Leinen los und volle Fahrt voraus – die Sterne haben bereits die besten Reiseziele für jedes Sternzeichen parat. Wer braucht da noch Kapitän Florian Silbereisen, wenn das Universum selbst den Kurs vorgibt?