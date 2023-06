Kreuzfahrt: Verruchte Lack-Partys an Bord abgeschafft – weil sie zu heftig waren

Legendäre Partys, entspannte Sonnenbäder und familienfreundliche Aktivitäten: Auf einem Kreuzfahrt-Schiff ist so einiges möglich. Viele Urlauber teilen die unterschiedlichsten Erinnerungen an ihre Reise – und einige Aida-Gäste, die schon länger dabei sind, dürften sich an noch was ganz anderes zu erinnern.

Dass es auf einer Aida-Kreuzfahrt heiß hergeht, würden vielleicht die wenigsten vermuten. Doch zu „Clubschiff“-Zeiten wurde es ganz schön verrucht an Deck. Sogar so sehr, dass die Reederei eine Veranstaltung komplett streichen musste. Davon berichtet unser Partnerportal „MOIN.DE“.

Kreuzfahrt: „Studio 54“ als Party-Motto

„Studio 54“: Das war das Motto der „Hot Nights“ in der Anytime-Bar, die es auch heute noch auf acht Aida-Schiffen gibt. Das Etablissement richtet sich an alle Disco-Fans und Nachtschwärmer. Und dort ging es ordentlich zur Sache.

Das originale „Studio 54“ ist berühmt-berüchtigt. In New York gingen ab 1977 Promis wie Elizabeth Taylor, Andy Warhol und Frank Sinatra ein und aus. Es entwickelte sich schnell ein verruchtes Image. Und auch auf den damaligen „Clubschiffen“ auf der Aida ging es heiß her.

Große Eskalation an Bord der Aida

Wilde Nächte, Dominas, Lack-Minirock und Handschellen: Daran erinnern sich Crew-Mitglieder in Facebook-Gruppen. „Das“ glaube einem heute doch keiner mehr, heißt es. Eine „Studio 54“-Party ist sogar so eskaliert, dass Crew-Mitglieder keine weitere besucht haben. Was genau dabei ablief, das will allerdings niemand preisgeben.

