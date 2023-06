Kreuzfahrt: Vorsicht bei Ausflügen! DAS sollten Aida-Passagiere unbedingt wissen

Für viele Passagiere ist der größte Pluspunkt an einer Kreuzfahrt, dass sich in kürzester Zeit zahlreiche Länder und Städte besuchen lassen. Verbunden mit einem großen Luxus-Dampfer, auf dem den Gästen jeglicher Komfort geboten wird, fällt die Wahl vieler Urlauber zum Teil sogar regelmäßig auf eine Kreuzfahrt-Reise.

Hier muss man sich laut Insidern der Aida aber auch vorsehen. Denn wie sie jetzt offenbaren, ist gerade bei Ausflügen mit der Reederei an Land Vorsicht geboten. Was genau dahinter steckt, erfährst du hier.

Kreuzfahrt: Spielt Aida mit Angst der Gäste?

Wer mit der Aida verreist, der hat wohl vor allem das Ziel, auf seiner Reise viel zu sehen. Deshalb sind grade Ausflüge bei den deutschen Gästen sehr beliebt. Doch hier lassen viele Touristen auch Vorsicht walten. Wie ein Insider gegenüber dem „ZDF“ in der Dokumentation „Aida: Die Insider“ jetzt auspackt, macht sich Aida das Bedürfnis nach Sicherheit seiner Passagiere zunutze. Denn laut einer Studie ist die große Angst von gut einem Viertel der Schiffsurlauber, dass der Dampfer ohne sie ablegt. „Das nutzt Aida dann natürlich aus, um entsprechenden Umsatz zu generieren“, so Daniel, der laut eigenen Angaben rund sieben Jahre lang in der Aida-Zentrale tätig war.

Passagiere können bei der Aida aus einem Angebot von über 6.000 verschiedenen Ausflügen wählen. Diese können direkt an Bord während der Reise gebucht werden. So können sich Urlauber auch spontan zu einem Landgang entschließen. Was aber wohl kaum ein Passagier weiß: Laut dem Aida-Experten macht der Kreuzfahrt-Konzern damit rund 50 Prozent seines Umsatzes. Teilweise soll sogar das Mitarbeiter-Gehalt davon abhängig sein, wie viele Ausflüge verkauft werden.

Noch mehr Nachrichten:

Doch für einen Ausflug müssen Aida-Gäste in der Regel tief in die Tasche greifen. Preise von 90 Euro für eine Aktivität an Land seien hier keine Seltenheit. „Wenn der Bus voll ist, verdient Aida am meisten Geld“, erklärt der Insider. Und wer schon mal bei einem Landgang dabei war, der weiß: alleine ist man hier nie.

Preisvergleich offenbart Schockierendes

Aber sind die zum Teil horrenden Preise für die Ausflüge gerechtfertigt? Die Aida-Experten fällen dazu ein heftiges Urteil. In der ZDF-Doku haben sie einen Preisvergleich unternommen. Und tatsächlich! Beim Vergleich einer Radtour durch Málaga könnten die preislichen Unterschiede kaum größer sein. Wer über Aida bucht, zahlt 78 Euro. An Land bei einem vergleichbaren Anbieter zahlt man dagegen grade mal 28 Euro – das ist ein Preisunterschied von 50 Euro beziehungsweise 64 Prozent!

Der große Haken: Wer sich seinen Ausflug an Land selbst organisiert, muss auch dafür Sorge tragen, dass er rechtzeitig wieder am Schiff ist. Ansonsten legt der Dampfer nämlich ohne dich ab. Unter Umständen musst du ihm dann auf eigene Kosten hunderte Kilometer weit hinterherreisen. Das Unglaubliche daran: Buchst du deinen Ausflug direkt über Aida, so wartet das Schiff auch auf dich, falls du dich mit der Rückkehr verspätest.