Was Männer bei Aktien noch immer anders machen als Frauen

Eine neue YouGov-Umfrage zeigt, dass Männer in Deutschland aktiver in Aktien und Fonds investieren als Frauen. 43 Prozent der befragten Männer legen ihr Geld in dieser Form an, während es bei den Frauen nur 24 Prozent sind. Zudem investieren Männer häufiger größere Beträge.

Die meisten männlichen Anleger geben mehr als 250 oder sogar 500 Euro aus. Bei den Anlegerinnen liegt das Investitionsvolumen häufiger unter 250 Euro. Insgesamt investieren 33 Prozent der Befragten in Aktien oder Fonds.

Viele Frauen sind bei Aktien nicht sattelfest: „Ich kenne mich zu wenig aus“

Die Hälfte der Nichtanleger gibt an, nicht genug Geld übrigzuhaben, um zu investieren. Bei den Frauen sind es 48 Prozent, die diese Begründung anführen. Ein weiteres Hindernis ist mangelndes Wissen über Aktien und Fonds. „Ich kenne mich zu wenig aus“, sagen 36 Prozent der Frauen und ein Drittel aller Befragten.

Nur ein Drittel der Teilnehmenden schätzt das eigene Wissen über Aktien und Fonds als gut oder sehr gut ein. Unter den Frauen bewerten 42 Prozent ihr Wissen in diesem Bereich als schlecht.

Jüngere Menschen sind offener für die Börse

Die Umfrage zeigt, dass jüngere Menschen häufiger in Aktien und Fonds investieren. In der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen beträgt der Anteil 42 Prozent. Bei den 25- bis 34-Jährigen liegt er sogar bei 44 Prozent. Bei den über 54-Jährigen sinkt der Anteil hingegen auf nur noch 27 Prozent.

Die Ergebnisse verdeutlichen Unterschiede zwischen den Geschlechtern und verschiedenen Altersgruppen. Während Männer tendenziell risikofreudiger investieren und größere Summen in Aktien anlegen, halten sich Frauen oft zurück.

Das Meinungsforschungsinstitut YouGov führte die repräsentative Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur durch. Vom 25. bis zum 27. Juni 2023 wurden dafür 2.043 Menschen online befragt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.