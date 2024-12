Kreuzfahrt-Kapitän hat keine andere Wahl – für die Passagiere ändert sich plötzlich alles

Die frische Seeluft weht einem um die Nase, die Wellen schlagen im Rhythmus des Meeres gegen das Kreuzfahrt-Schiff und Delfine springen fröhlich um das Schiff herum. Kein Wunder, dass sich immer mehr Menschen mit „Das Traumschiff“ und Schlager-Star Florian Silbereisen (43) auf eine abenteuerliche TV-Reise begeben.

Aber auch in der Realität reisen immer mehr Menschen mit einem solchen Kreuzfahrt-Schiff. Doch jetzt mussten sich die Passagiere von TUI Cruises auf etwas gefasst machen, womit sie nicht gerechnet hatten.

Kreuzfahrt: Wetterbedingte Routenänderung

Die „Mein Schiff 3“ befindet sich derzeit auf ihrer dritten Adventsreise nach Nordeuropa vom 15. bis 22. Dezember 2024. Dabei sollte das Schiff ursprünglich mehrere norwegische Häfen anlaufen. Von Bremerhaven aus sollte es nach Kristiansand gehen, dann weiter nach Stavanger, Bergen, Flåm und schließlich zurück nach Bremerhaven.

Klingt nach einer tollen Mischung aus erholsamen Seetagen und atemberaubenden norwegischen Hafenstädten, oder? Doch nun musste die Reederei ihren Routenplan komplett ändern, nachdem der Kapitän eine Entscheidung getroffen hatte. Allerdings nicht aus Lust und Laune, sondern wegen des Wetters.

Kreuzfahrt: Das ist die neue Route

So weht in Norwegen derzeit ein starker Wind, sodass Stavanger, Bergen und Flåm nicht angelaufen werden können. Doch die Reise ist laut „Kreuzfahrt Aktuelles“ nicht zu Ende, denn TUI hat eine Alternativroute ausgearbeitet. So geht es ab Oslo weiter nach Kopenhagen und Arhus in Dänemark. Hier ein Überblick der neuen Route:

Bremerhaven – Seetag – Kristiansand – Oslo – Kopenhagen – Århus – Seetag – Bremerhaven

Da bleibt nur zu hoffen, dass sich die Urlauber über die neue Route freuen. Schließlich lockt Oslo mit zahlreichen Museen und allerlei Aktivitäten. Apropos Aktivitäten: Vor Ort kann man gleich Lutefisk probieren – zumindest ist Oslo dafür bekannt. Was das ist? Lass dich überraschen.