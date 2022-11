Kreuzfahrt-Schiff wird zum Corona-Hotspot – über 800 Touristen infiziert

Was ist denn DA schief gelaufen? Eigentlich gehört Corona auf einer Kreuzfahrt glücklicherweise zu den eher unwahrscheinlichen Fällen, schließlich werden Passagiere vor und während Reise-Antritt mehrmals getestet.

Doch auf der „Majestic Princess“ sind am Samstag (12. November) über 800 Touristen positiv auf Corona getestet worden – und prompt nach Abschluss der zwölftägigen Neuseeland-Kreuzfahrt in Sydney (Australien) isoliert worden!

Corona-Massenanfall auf Kreuzfahrt in Australien

Während der Reise sind immer mehr Menschen an Bord auf Covid-19 positiv getestet worden. Brisant: Es handelt sich dabei nicht um den ersten Corona-Ausbruch auf dem Kreuzfahrt-Dampfer. Die „Majestic Princess“ der US-Reederei „Princess Cruises“ lag zuletzt im Oktober mit mehr als 100 Infizierten auf Tahiti in der Südsee.

In den letzten zehn Tagen sind zudem laut des Branchen-Portals „Schiffe und Kreuzfahrten“ auch von 290 Infizierten auf der „Coral Princess“ und 400 Infizierten auf der „Quantum of the Seas“ von Royal Caribbean berichtet worden. Diese drei Schiffe sind ab Australien im Einsatz.

Kritik an Australiens harter Corona-Politik

Warum in letzter Zeit eine auffällig hohe Zahl an Corona-Ausbrüchen seitens der australischen Behörden offengelegt werden, ist unklar. Dass die Behörden im Bundesstaat New South Wales die Infektionen auf Kreuzfahrt-Schiffen überhaupt offenlegen, ist möglicherweise nur ein Grund dafür.

Kritiker bemängeln die rigorose Corona-Politik Australiens und die damit einhergehende niedrigen Hygienemaßnahmen, da sich viele Menschen auf jene Politik verlassen würden. In Europa und in den USA kommt es zwar auch vereinzelt zu Corona-Infektionen auf Kreuzfahrtschiffen. Allerdings sei der numerische Unterschied zu den Infektionen in Australien gravierend, so das Fachportal weiter. Bleibt zu hoffen, dass die Infizierten einen milden Verlauf haben werden…