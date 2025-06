Kreuzfahrt: Blick auf andere Gäste löst Wut aus – „Wird von Jahr zu Jahr schlimmer“

Restaurantgäste in Badeklamotten und mit Flip-Flops an den Füßen? Das ist selbst in typischen Urlaubshochburgen nicht gern gesehen. Man sollte sich dann doch Zeit zum Umziehen nehmen. Und das gilt nicht nur an Land, sondern auch auf den Kreuzfahrt-Schiffen.

Eigentlich. Denn nur selten wird sich an den Dresscode gehalten – Grund für einige Passagiere, dass ihnen nun der Kragen platzt. Schnell entfacht eine wilde Diskussion.

Kreuzfahrt: Kleider lösen wilde Debatte aus

„Der Verfall der Gesellschaft kann hier bestens studiert werden“, kommentiert ein User wütend. Und er ist nicht der Einzige mit dieser strikten Meinung.

++ Kreuzfahrt: Aida-Gäste verbreiten dreisten Würstchen-Trick – um Bord-Kontrolle zu umgehen ++

Für einen Kreuzfahrt-Fan wird es immer deutlicher, wie er jetzt auf Facebook betont: Die Kleidung mancher Gäste entspricht nicht mehr dem, was man von einem Restaurant an Bord erwartet – zumindest nicht für ihn.

Er betont: „Damit wir uns richtig verstehen – ich spreche da nicht von Kleidchen, Stoffhosen oder Hemden. Selbst normale Turnschuhe, Slipper, eine Jeans und ein ganz normales Shirt wären ja schon völlig ausreichend.“

Wut vs. Unverständnis: Passagiere sind sich nicht einig

Er meint vielmehr, dass viele Passagiere am Bord Badelatschen, kurze Trainingshosen oder Leggings tragen – oft kombiniert mit einem überlangen, ausgetragenen Shirt. Er ergänzt: „Leider ist das bei den letzten Reisen kein Einzelfall.“ Doch nicht nur ihn stört diese Kleidung, auch andere Kommentare sind eindeutig:

„Ich kann dem nur zustimmen. Genau das ist uns auf unserer AIDA Reise im April auch aufgefallen. Soviel Prolle hatten wir noch nie auf dem Schiff.“

„Esskultur, Stil und Manieren… gehen leider immer mehr verloren. Noch schlimmer finde ich die (erwachsenen) Menschen, die keine Tischmanieren besitzen.“

„Du hast völlig recht, wir sind schon oft mit AIDA gefahren, aber in letzter Zeit wird das immer schlimmer. Schlampig und ungepflegt ist wohl modern.“

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Doch nicht alle Facebook-Nutzer teilen diese Meinung. Viele verstehen den Unmut nicht und reagieren trotzig. So schreibt ein Nutzer: „Ist diese Diskussion hier ernst gemeint? Kleider sind Geschmackssache, und die sind bekanntlich nie einheitlich.“

Ein anderer meint: „Du buchst bei Aida und willst gehobenes Ambiente? Das ist wie ein Sangria-Verbot am Ballermann …“ Ein weiterer Nutzer fügt hinzu: „Weißt du, genau wegen solchen Menschen wie dir hasse ich es, Restaurants zu besuchen. Guckt verdammt nochmal auf euch! Es ist doch scheißegal, wer was wann wo trägt.“

Fest steht: Für viele Reisende bleibt der Wunsch, dass zumindest beim Essen an Bord ein Mindestmaß an angemessener Kleidung eingehalten wird. Denn eine Kreuzfahrt soll eben nicht nur Erholung, sondern auch ein besonderes Erlebnis mit einem gewissen Stil sein.