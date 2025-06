Kreuzfahrt: Plötzlich wird es stockdunkel auf dem Schiff – Passagiere haben nun ein Problem

Eine Kreuzfahrt sorgt für Erholung und Komfort. Doch ein Zwischenfall auf der MSC Orchestra brachte Passagiere mitten in der Nacht in Unruhe.

Während der Kreuzfahrt von MSC Cruises kam es zu einem technischen Defekt, der erhebliche Auswirkungen auf das Schiff hatte. Denn plötzlich gingen alle Lichter aus, das Wasser lief nicht mehr und es roch nach Rauch.

In der Nacht auf Dienstag (3. Juni) trat auf der MSC Orchestra ein Defekt an der Schaltanlage auf. Der Vorfall führte zu Rauchentwicklung und einem Stromausfall, der ein bis zwei Stunden andauerte. Andere Medien berichteten auch über einen möglichen Brand.

Die Gäste wurden umgehend informiert. Laut Durchsagen befand sich das Kreuzfahrtschiff in sicherer Position. Trotz rascher Behebung der Probleme wurden kommende Einschiffungen in Genua und Marseille abgesagt, um weitere Reparaturen vorzunehmen. Aufgrund der Ereignisse erreichte das Schiff Genua mit zehnstündiger Verspätung.

Ein Passagier berichtet anonym gegenüber „Ippen Media“: „Aufzüge gingen nicht, nur Notbeleuchtung.“ Die Durchsagen hätten eher verunsichert. „Wenn ‚alles unter Kontrolle‘ durchgesagt wird, nachdem der Strom ausgefallen ist, weiß man, nichts ist unter Kontrolle.“ Seinen Angaben zufolge trieb das Kreuzfahrtschiff ohne Strom rund 200 Kilometer vor Genua im Meer.

Eine weitere Stimme beschreibt die Nacht als „fast surreal“. In der Nähe warteten andere Kreuzfahrtschiffe, da die MSC Orchestra manövrierunfähig war. Die Crew habe versucht, das Erlebnis zu entschärfen, aber „es war ein beklemmendes Gefühl“, erinnert sich der Urlauber.

Hier eine Stellungnahme von MSC:

„Auf der MSC Orchestra kam es in den frühen Morgenstunden des Dienstags zu einem technischen Problem im Maschinenraum. Dieses betraf die Schaltanlage und führte zu Rauchentwicklung in einem bestimmten Maschinenbereich des Schiffes. Die Sicherheitssysteme in der unmittelbaren Umgebung konnten die Störung eindämmen. Andere Bereiche des Schiffes, einschließlich der Gästebereiche, wurden durch den Eingriff nicht beeinträchtigt. Es wurden keine Verletzungen gemeldet.

Im Rahmen unserer Sicherheitsmaßnahmen wurden alle Gäste umgehend über die Situation informiert.

Das Schiff ist in Genua eingetroffen, wo es zur Begutachtung und ggf. notwendigen Reparaturen verbleibt. Daher wird die aktuelle Kreuzfahrt abgesagt. Die Gäste wurden kontaktiert, Unterstützung wird geleistet und den betroffenen Gästen werden entsprechende Rückerstattungen angeboten.“

